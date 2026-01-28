ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
318.66
bux:
128194.87
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HIMARS rakéta-sorozatvetõk a közép-lengyelországi Torun kiképzõközpontjában 2023. szeptember 11-én. Ezen a napon Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter beszerzésrõl szóló keretszerzõdést írt alá, amelynek értelmében Lengyelország 2026-ig 486 darab HIMARS rakéta-sorozatvetõt vásárol az Egyesült Államoktól. A rakétavetõket a lengyel gyártmányú Jelcz indítójármûvekre szerelik majd. Lengyelország 2019-ben már megrendelt 18 HIMARS-sorozatvetõt, és ezek egy része már a lengyel hadsereg állományában van. Az újabb megrendelést a tervek szerint 2025 végén kezdik leszállítani.
Nyitókép: Tytus Zmijewski

Állítólag már a fronton van az új orosz csodafegyver

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Élesben, az ukrán harctéren tesztelik a Szarma nevű orosz rakéta-sorozatvető rendszert.

Oroszország megkezdte a Szarma nevű új rakéta-sorozatvető harctéri tesztelését, amelyet az állami média az amerikai HIMARS rendszer hazai alternatívájaként mutat be – írja a Portfolio a United24 alapján.

A Sarma hat rakétacsővel rendelkezik, akárcsak amerikai megfelelője, és papíron legfeljebb 120 kilométeres távolságban képes célpontokat megsemmisíteni. Az orosz sajtó kiemeli, hogy a fegyver kifejezetten alkalmas a drónokkal telített hadszíntéren a kulcsfontosságú, gyors tüzelési és visszavonulási manőverek végrehajtására.

Orosz források szerint a Szarma hatótávolsága meghaladja a HIMARS standard, 227 milliméteres rakétáinak mintegy 80 kilométeres hatósugarát.

Ez az összehasonlítás azonban némiképp félrevezető, mivel az Egyesült Államok már rendszerbe állította a 150 kilométeres hatótávolságú ER-GMLRS lőszereket. Korábban olyan állítások is napvilágot láttak, hogy a

A Szarma akár 200 kilométeres hatótávot is elérhet, ám az újabb beszámolók ezt már nem említik.

Noha a rendszert 2023-ban mutatták be, valójában egy korábbi platformra épül: a 2007-ben kifejlesztett 9A52-4 Kama prototípusra, amelyből soha nem lett sorozatgyártott eszköz. Független források egyelőre nem erősítették meg, hogy a Szarma sorozatgyártása megkezdődött volna, és a ténylegesen bevetett példányszámról sincsenek hiteles adatok.

(Nyitóképünk illusztráció, az orosz Szarma „amerikai párja”, a HIMARS rakéta-sorozatvetők a közép-lengyelországi Torun kiképzőközpontjában 2023. szeptember 11-én)

Kezdőlap    Külföld    Állítólag már a fronton van az új orosz csodafegyver

rakéta

himars

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Mol–NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet

Szakértő: a Mol–NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet
Az eddigi nyugat-keleti cégintegrációk helyett elsőként jönne létre egy észak–déli irányban integrált regionális cégcsoport, amely egyszerre rendelkezne jelentős finomítói kapacitással, kiterjedt kiskereskedelmi hálózattal és közép-európai, balkáni piaci jelenléttel. A Mol-NIS egyesülés nem lényegtelen hozadéka lehetne a Mol-JANAF együttműködés rendezése, a vitás kérdések kielégítő megoldása is – írja Dr. Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzése.
Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Ha a tervezett fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente 2-2,5 százalékot lehet javulni a késéseket illetően, így 2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MÁV-csoport vezérigazgatója. Elismerte, hogy még mindig van több mint 400 olyan komfort nélküli személyvonat, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül

Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül

Az Egyesült Államok "rendkívül tiszteletteljes és eredményes" kommunikációs csatornát alakított ki Venezuela ideiglenes vezetőivel – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a szenátus külügyi bizottsága előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad

Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad

A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Tehran says it is ready for dialogue with the US but will “respond like never before” if necessary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 16:30
Jönnek a rezsistop részletei
2026. január 28. 16:06
Lángokban áll a luxus-síparadicsom, százakat kellett kimenekíteni
×
×
×
×