Bizarr módon mérgezték meg az étterem vendégeit

A rendőrség már vizsgálja, hogy az eset során összekeverhettek-e valamilyen tisztítószert és alkoholos italt, ami aztán a mérgezést okozhatta – írta az Index a Bild alapján.

A rendőrség szóvivője, Anna Julia Meyer közlése szerint az első információk alapján legalább 10 ember erősen maró hatású folyadékot vitt be a szervezetébe. Közülük 10-en sérüléseket szenvedtek, legalább egy személy állapota súlyos.

A hatóságok gondatlan testi sértés gyanúja miatt indítottak nyomozást. A helyszínen 10 mentőautó, 2 sürgősségi orvosi jármű és a Niendorf Önkéntes Tűzoltóság dolgozott.

A sérültek 31 és 84 év közöttiek voltak.

Az étteremben több vendég légzési problémákra panaszkodott az este folyamán. A rendőrség a helyszínen bizonyítékokat foglalt le, a vizsgálat pedig jelenleg is folyamatban van. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a vendéglátóhelyeken kiemelten fontos a tisztítószerek és az élelmiszerek elkülönített tárolása és kezelése a balesetek elkerülése érdekében.