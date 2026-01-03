ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
Nyitókép: Unsplash

Bizarr módon mérgezték meg az étterem vendégeit

Infostart

Nagy pánik tört ki egy német étteremben január 1-jén este, miután több vendég is mérgező folyadékot fogyasztott. Az eset egy Timmendorfer Strand nevű településen történt.

A rendőrség már vizsgálja, hogy az eset során összekeverhettek-e valamilyen tisztítószert és alkoholos italt, ami aztán a mérgezést okozhatta – írta az Index a Bild alapján.

A rendőrség szóvivője, Anna Julia Meyer közlése szerint az első információk alapján legalább 10 ember erősen maró hatású folyadékot vitt be a szervezetébe. Közülük 10-en sérüléseket szenvedtek, legalább egy személy állapota súlyos.

A hatóságok gondatlan testi sértés gyanúja miatt indítottak nyomozást. A helyszínen 10 mentőautó, 2 sürgősségi orvosi jármű és a Niendorf Önkéntes Tűzoltóság dolgozott.

A sérültek 31 és 84 év közöttiek voltak.

Az étteremben több vendég légzési problémákra panaszkodott az este folyamán. A rendőrség a helyszínen bizonyítékokat foglalt le, a vizsgálat pedig jelenleg is folyamatban van. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a vendéglátóhelyeken kiemelten fontos a tisztítószerek és az élelmiszerek elkülönített tárolása és kezelése a balesetek elkerülése érdekében.

németország

mérgezés

szilveszter

24 ÓRA
2026. január 3. 07:00
2026. január 3. 06:20
