Az új év első napjától már lehet közlekedni a világ leghosszabb közúti alagútján – videó

Múlt pénteken Kínában átadták a világ leghosszabb közúti alagútját, amely 22 kilométer hosszú, és a Tianshan-hegységet szeli át, valamint Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület északi és déli részét köti össze – írja a Telex a China Daily cikke alapján.

A beszámolóból kiderül, hogy korábban autóval több órán tartott a hegységen való átkelés, az új alagút megépítésével azonban 20 percre rövidült ez az időtartam. A próbaüzem január elsején kezdődik a Tianshan Shengli alagúton.

Az alagút az Ürümcsit és Yulit összekötő 324 kilométer hosszú autópálya részeként készült el, ami összesen 17 alagutat és több száz hidat foglal magába. Az alagutat 3000 méteres tengerszint feletti magasságban építették, legmélyebb pontja 1100 méterrel a hegygerinc alatt található.

Az építkezés 2020 tavaszán kezdődött, és mintegy 46,7 milliárd jüanból (körülbelül 2200 milliárd forintból) készült el az alagút.