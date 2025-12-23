Lemondott a román oktatási miniszter

David blogján hozta nyilvánosságra döntését, indoklásul pedig arra hivatkozott, hogy csak egy válságkezelési időszakra vállalta el a tárca vezetését, nem fűtik politikai ambíciók, és távozásával lehetővé akarja tenni, hogy az a tisztségviselő dolgozza ki az oktatási minisztérium 2026-os költségvetését, akinek azt meg is kell valósítania.

Felidézte: első miniszteri megbízatását (a második Marcel Ciolacu-kormányában) 2024. december 22-én, pontosan egy évvel ezelőtt vette át, és már júniusban arra készült, hogy visszatérjen Kolozsvárra, de az új kormányfő, Ilie Bolojan kérésére maradt a tárca élén egy olyan időszakban, amikor Romániát a fizetésképtelenség fenyegette. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy pártonkívüli "technokrataként", a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatásával két kormányban szolgálhatta hazáját.

„Nem volt olyan szerencsém, hogy valamelyest normálisnak nevezhető időszakban legyek miniszter, de az is igaz, hogy normális időkben nem biztos, hogy elvállaltam volna a megbízatást” – írta a távozó tárcavezető.

Daniel David a miniszterelnöktől kérte a tisztségből való felmentését, és a kormányfő elfogadta a lemondását.

Az utóbbi fél évben az oktatási szakszervezetek és a diákszövetségek több ízben utcai tüntetéseken követelték David távozását, miután a GDP 9 százalékára rúgó költségvetési hiány lefaragását célzó intézkedések között a Bolojan-kormány elsőként az oktatási kiadásokat csökkentette: megnövelte a tanárok kötelező óraszámát, az osztálylétszámot, csökkentette az óraadó tanárok órabérét és az ösztöndíjalapot.

A román hírforrások arra számítanak, hogy Ilie Bolojan kormányfő Marilen Pirteát, a temesvári tudományegyetem rektorát javasolja majd az oktatási és kutatási miniszteri posztra.