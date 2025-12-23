ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.55
usd:
329.94
bux:
0
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Daniel David rektor beszédet mond a 150 éves kolozsvári magyar nyelvû egyetemi oktatás ünnepén a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem fõépületében 2022. október 12-én.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Lemondott a román oktatási miniszter

Infostart / MTI

Bejelentette lemondását hétfőn Daniel David román oktatási és kutatási miniszter, és közölte, hogy visszatér a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) élére, amelynek 2020 óta rektora.

David blogján hozta nyilvánosságra döntését, indoklásul pedig arra hivatkozott, hogy csak egy válságkezelési időszakra vállalta el a tárca vezetését, nem fűtik politikai ambíciók, és távozásával lehetővé akarja tenni, hogy az a tisztségviselő dolgozza ki az oktatási minisztérium 2026-os költségvetését, akinek azt meg is kell valósítania.

Felidézte: első miniszteri megbízatását (a második Marcel Ciolacu-kormányában) 2024. december 22-én, pontosan egy évvel ezelőtt vette át, és már júniusban arra készült, hogy visszatérjen Kolozsvárra, de az új kormányfő, Ilie Bolojan kérésére maradt a tárca élén egy olyan időszakban, amikor Romániát a fizetésképtelenség fenyegette. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy pártonkívüli "technokrataként", a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatásával két kormányban szolgálhatta hazáját.

„Nem volt olyan szerencsém, hogy valamelyest normálisnak nevezhető időszakban legyek miniszter, de az is igaz, hogy normális időkben nem biztos, hogy elvállaltam volna a megbízatást” – írta a távozó tárcavezető.

Daniel David a miniszterelnöktől kérte a tisztségből való felmentését, és a kormányfő elfogadta a lemondását.

Az utóbbi fél évben az oktatási szakszervezetek és a diákszövetségek több ízben utcai tüntetéseken követelték David távozását, miután a GDP 9 százalékára rúgó költségvetési hiány lefaragását célzó intézkedések között a Bolojan-kormány elsőként az oktatási kiadásokat csökkentette: megnövelte a tanárok kötelező óraszámát, az osztálylétszámot, csökkentette az óraadó tanárok órabérét és az ösztöndíjalapot.

A román hírforrások arra számítanak, hogy Ilie Bolojan kormányfő Marilen Pirteát, a temesvári tudományegyetem rektorát javasolja majd az oktatási és kutatási miniszteri posztra.

Kezdőlap    Külföld    Lemondott a román oktatási miniszter

lemondás

románia

miniszter

oktatási minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lengyelországi sikerek, dél-európai nyitás: így terjeszkedik az Otthon Centrum a külpiacokon

Lengyelországi sikerek, dél-európai nyitás: így terjeszkedik az Otthon Centrum a külpiacokon

Az Otthon Centrum két és fél éve szerzett meghatározó tulajdonrészt a lengyel Freedom csoportban, de nem hagyja abba külpiaci terjeszkedését, hamarosan az Ibériai-félszigetre is belép. A hazai vásárlók számára értékesített külföldi ingatlanok különösen nagy szakértelmet kívánnak, de az elmúlt évek tapasztalatai jó alapot biztosítanak az újabb nemzetközi sikerhez. A hazai franchise hálózat folyamatosan bővül, egyre többen látják meg a potenciált az ingatlanközvetítésben, mint tevékenységbővítésben. A partnerség számos előnye - a komoly ingatlankínálat, erős tudásbázis és kapcsolati tőke, szakmai támogatás és oktatások - mellett komoly felelősséggel is jár, hiszen a bizalom a sikeresség kulcsa. A Portfolio Kühne Katát, az Otthon Centrum franchising ügyvezetőjét kérdezte a nemzetközi terjeszkedés tanulságairól, hazai növekedésről, és arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy iroda a partnerhálózat részévé válhasson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához

Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához

Alsónémedi logisztikai központjába keres áruösszekészítő pozícióba új munkatársakat a Penny.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

President Volodymyr Zelensky warned the attacks were an attempt by Moscow to block Ukraine's access to maritime logistics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 06:00
Bendarzsevszkij Anton: az amerikai elnök részéről tudatos stratégia a „csiki-csuki”
2025. december 22. 21:37
Grönlandi különmegbízottat nevezett ki az amerikai elnök
×
×
×
×