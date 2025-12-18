ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök Auguszta
Stockholm, 2016. február 28.Stefan Löfven svéd miniszterelnök (b) és Carin Jämtin, a Szociáldemokrata párt fõtitkára megkoszorúzza Olof Palme néhai svéd miniszterelnök sírját a stockholmi Adolf Fredrik temetõben 2016. február 28-án, Palme meggyilkolásának 30. évfordulóján. Az ötvenkilenc éves, háromgyerekes kormányfõt 1986. február 28-án lõtte le egy máig ismeretlen merénylõ Stockholm belvárosában, a Scandia Building elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Jonas Ekstromer

Olof Palme-gyilkosság: további nyomozás sem bizonyítaná döntő módon az elkövető személyét

Infostart / MTI

Nem nyitják meg újra a nyomozást Olof Palme svéd miniszterelnök meggyilkolása ügyében, bár kétséges, hogy tényleg a 2020-ban megnevezett gyanúsított lehetett az elkövető

Olof Palmét 1986. február 28-án a nyílt utcán lőtték agyon Stockholm belvárosában, miközben feleségével hazafelé tartott egy moziból. 2020 júniusában, több mint 34 évvel az eset után a nyomozók Stig Engströmöt nevezték meg fő gyanúsítottként, aki azonban 2000-ben meghalt, ezért a gyilkossági ügyben folytatott nyomozás vezetője vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot.

Szeptember végén kérvény érkezett a svéd ügyészséghez, hogy nyissák meg újra a nyomozást abban a reményben, hogy az új DNS-vizsgálati technológiák esetleg új eredményeket hozhatnak.

Lennart Guné ügyész erre a kérvényre reagálva közölte: jelenleg nem állnak fenn olyan körülmények, amelyek alapján egy újraindított nyomozás vádemeléshez és ítélethez vezethetne az ügyben. "Nem indokolja semmi, hogy újabb vizsgálatok alá vessük a Palme kabátján talált mintákat" - állítja az ügyész. Azt elismerte ugyanakkor, hogy

a 2000-ben elhunyt gyanúsított kapcsán nincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy teljes bizonyossággal őt nevezzék meg a bűntény elkövetőjeként.

Olof Palme meggyilkolásával kapcsolatban számos elmélet látott napvilágot. Több mint száz ember neve merült fel lehetséges gyanúsítottként, összeesküvés-elméletek is keringeni kezdtek. Az eset és az azt követő elhúzódó, lassú nyomozás sokkolta és traumatizálta Svédországot. A 34 évig tartó vizsgálat alatt több mint 10 ezer embert kérdeztek ki, 134-en tettek tanúvallomást, de egyiküket sem lehetett minden kétséget kizáróan a bűncselekményhez kötni.

