Grúzia egyszerűen lemond arról, hogy valaha NATO-tag legyen

Grúziának fel kell hagynia a NATO keleti bővítésével, illetve a gyors csatlakozással kapcsolatos illúziókkal, és a tagság kérdését a jelenlegi geopolitikai realitásokhoz igazodva, reálisan és pragmatikusan kell megközelítenie – jelentette ki Nikoloz Szamharadze, a grúz parlament külügyi bizottságának elnöke.

Nikoloz Szamharadze szerint a NATO-t mint folyamatosan bővülő szövetséget övező korábbi elképzelések mára elvesztették érvényességüket. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájára hivatkozva közölte: a dokumentum hangsúlyozza, hogy

fel kell hagyni a NATO folyamatos bővítésével kapcsolatos várakozásokkal, különösen Ukrajna NATO-tagsági törekvéseinek megtorpanása fényében.

A politikus szerint Ukrajna helyzete a NATO bővítési politikájában tapasztalható átfogóbb szemléletváltást jelzi. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok meghatározó szerepe miatt Grúziának fel kell készülnie arra, hogy hosszabb ideig nem nyílik reális kilátás a NATO-tagság elérésére.

„Látjuk, hogy Ukrajna gyakorlatilag nem jutott NATO-tagsághoz, ezért nem szabad abban a hitben élni, hogy Grúzia esetében ez másként alakulhat. A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelnünk” – fogalmazott a grúz parlament külügyi bizottságának elnöke az Imedi televízió beszámolója szerint.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Levan Mahasvili, a grúz parlament európai integrációs bizottságának elnöke is, aki szerint a nemrégiben kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia lényegében lezárta a NATO keleti bővítésének lehetőségét.