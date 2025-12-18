Az oroszok fokozzák hibrid háborús műveleteiket

A kormány a külügyminisztériumba fogja kéretni az orosz nagykövetet - tette hozzá Troels Lund Poulsen egy sajtótájékoztatón. A miniszter szerint a 2024. végi kibertámadás után robbanást történt a víztisztító üzemben, az incidens lakásokat is érintett.

Az önkormányzati és regionális választások előtt több politikai párt, önkormányzat, közintézmény és egy hadiipari cég internetes honlapja vált elérhetetlenné a kibertámadás miatt. A katonai felderítés főnöke, Thomas Ahrenkiel közölte:

biztosak abban, hogy az orosz állammal kapcsolatban álló csoportokról van szó.

Troels Lund Poulsen hozzátette, hogy számos intézkedést hoztak és fognak a jövőben is hozni, mert ez az orosz magatartás elfogadhatatlan. A kormány egyebek mellett új megfigyelő hálózatot és internetes műveleti központot kíván létrehozni.

"Nagyon súlyos dolog, hogy a támadásokat az orosz államnak lehet tulajdonítani. Hogy nem csak szimpatizánsokról, de az orosz állammal közvetlenül kapcsolatban álló csoportról van szó. Ez aláhúzza, hogy a helyzet rendkívül súlyos" - mondta a DR közszolgálati televíziónak Torsten Schack Pedersen szociális biztonságért felelős miniszter, aki szerint hibrid háború folyik.