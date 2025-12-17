ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
331.39
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.

A kormányfő Brüsszelben szerdán újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a tagállamokat kikerülték, "aláaknázták" az eljárást, és egyhangúság helyett többségi döntéshez folyamodtak, ami "történelmi hiba".

A miniszterelnök szerint nyílt jogsértés történt, mivel az alapszerződés egy olyan cikkére hivatkoztak, amelynek nincs köze a kialakult helyzethez, és egy ilyen jogi álláspont bíróság előtt nem védhető. Hozzátette: egyre több területen - így az orosz vagyon és a közös hitelfelvétel ügyében is - felmerül a konszenzus elhagyása, ami súlyos következményekkel járhat, mert precedenst teremt a tagállamok megkerülésére.

Orbán Viktor aláhúzta: nyílt hadüzenettel érne fel, ha az Európai Unió az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna finanszírozására használná fel. Úgy fogalmazott: két, egymással háborúban álló ország esetében az egyik fél több mint 200 milliárd eurós vagyonának lefoglalása, majd annak átadása a másik hadviselő félnek egy harmadik szereplő részéről a háborúba való közvetlen belépést jelentené.

"Mi azt javasoljuk, hogy az egész stratégiát, ezt az elhibázott uniós stratégiát és háborút támogató stratégiát tegyük félre, csináljunk egy hátraarcot, jöjjünk ki ebből a zsákutcából, és kezdjünk egy békepolitikát" - fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: "Ezt úgy lehet a legkönnyebben tenni, hogy beállunk az Egyesült Államok elnöke mögé, és azt mondjuk, hogy most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, hogy megteremtsük a békét".

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

európai unió

orbán viktor

orosz vagyon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Lassul a Golf-áramlat. Ha leáll, az katasztrofális következményekkel jár Európa számára, térdre kényszeríti a kontinenst – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke. Vázolta azt is, hogy milyen időjárás lehet 2050-re Európában, milyen lesz egy átlagos nyári vagy téli nap és kiknek a halandósága fog megnövekedni.
Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.
 

Orbán Viktor: meg fogjuk akadályozni, hogy az EU erre az ösvényre lépjen, legalábbis megpróbáljuk

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Gyengülő trend jellemzi a magyar fizetőeszköz dollárral és euróval szembeni árfolyamát. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. A hazai fizetőeszköz gyengülése ma is folytatódik, az euró jegyzése a 389-es szint körül alakul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e

Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e

Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

The Prime Minister said Roman Abramovich should make good on his pledge that money from the sale of Chelsea FC would go to benefit Ukrainians

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 19:52
Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon
2025. december 17. 18:58
Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába
×
×
×
×