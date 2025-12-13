ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 13. szombat Luca, Otília
Nyitókép: Unsplash

Súlyos, átlátszó bűncselekmény egy Netflix-megbízásnál

Infostart

A hollywoodi filmrendező egy sorozat befejezésére kért a szolgáltatótól a jelentős összeget, ám végül luxusautókra, kriptovalutára és más fényűző dolgokra költötte el.

Elítélte a bíróság Carl Eric Rinsch hollywoodi rendezőt, a vád szerint 11 millió dollárt csalt ki a Netflixtől egy soha be nem fejezett sorozatért – írja az AP News híradása nyomán a 444.

Carl Eric Rinsch a Keanu Reeves nevével fémjelzett 47 ronin című filmmel vált ismertté. Egy sci-fi sorozatra kapott a Netflixtől először 44 millió dollárt, majd pedig újabb 11 milliót, mikor jelezte, hogy a befejezéshez további forrásokra van szüksége.

Csakhogy a pénzt teljesen másra költötte el: először végrehajtott egy sor sikertelen befektetést, minek következtében a 11 millió nagyját elvesztette. A maradékot kriptovalutába fektette, így sikerült valamennyi profitra szert tennie, az ebből bejövő összegeket viszont inkább a saját bankszámlájára utalta át.

Ezután jött a java: a rendező hatalmas költekezésbe kezdett, és vett 5 Rolls-Royce-t, egy Ferrarit, valamint 652 ezer dollárt költött ruhákra és órákra (ez körülbelül 213,5 millió forintnak felel meg). Vett továbbá két matracot 638 ezer dollárért és további 295 ezer dollárból luxus ágyneműt hozzá. A maradékból hitelkártya-adósságát törlesztette. A sorozat pedig soha nem készült el.

Külföld    Súlyos, átlátszó bűncselekmény egy Netflix-megbízásnál

