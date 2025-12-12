ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 12. péntek
Az Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatalának felvétele III. Károly brit királyról az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP28) egyik rendezvényén Dubajban 2023. november 30-án. A december 12-ig tartó tárgyalások december 1-jén és 2-án az éghajlatváltozással kapcsolatos világszintű cselekvési csúcstalálkozóval kezdődnek, amelyen a civil társadalom vezetői mellett az állam- és kormányfők is részt vesznek.
Nyitókép: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala

Nagy bejelentésre készül III. Károly angol király

Infostart

Az uralkodó televíziós üzenetben szól majd este az alattvalókhoz, nyíltan beszélve rákos megbetegedéséről.

Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról – írja a Daily Mail híradása nyomán a Mandiner.

Az előre felvett üzenetet péntek este vetítik le a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.

A 77 éves uralkodónál 2024 elején diagnosztizáltak egy, a nyilvánosság előtt nem részletezett daganatos megbetegedést, azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett. A bejelentés azért jelentős, mert a brit királyi család történetében szinte példátlan, hogy nyilvánosan beszéljenek személyes egészségügyi témákról.

A király tavaly februárban kapta meg diagnózisát, miután kórházi vizsgálata során egy másik, aggodalomra okot adó elváltozást is felfedeztek. A Buckingham-palota akkor hangsúlyozta: Károly továbbra is ellátja államfői teendőit, és pozitívan áll a kezeléshez.

III. Károly üzenete minden eddiginél személyesebb formában kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a rák korai felismerése életeket menthet. Egyben arra biztatja az embereket, hogy ne féljenek segítséget kérni és szűrővizsgálaton részt venni.

Nagy bejelentésre készül III. Károly angol király

2025. december 12. 14:38
