Nagy bejelentésre készül III. Károly angol király

Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról – írja a Daily Mail híradása nyomán a Mandiner.

Az előre felvett üzenetet péntek este vetítik le a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.

A 77 éves uralkodónál 2024 elején diagnosztizáltak egy, a nyilvánosság előtt nem részletezett daganatos megbetegedést, azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett. A bejelentés azért jelentős, mert a brit királyi család történetében szinte példátlan, hogy nyilvánosan beszéljenek személyes egészségügyi témákról.

A király tavaly februárban kapta meg diagnózisát, miután kórházi vizsgálata során egy másik, aggodalomra okot adó elváltozást is felfedeztek. A Buckingham-palota akkor hangsúlyozta: Károly továbbra is ellátja államfői teendőit, és pozitívan áll a kezeléshez.

III. Károly üzenete minden eddiginél személyesebb formában kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a rák korai felismerése életeket menthet. Egyben arra biztatja az embereket, hogy ne féljenek segítséget kérni és szűrővizsgálaton részt venni.