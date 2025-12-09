ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 9. kedd
A Fehér Ház, az amerikai elnöki rezidencia Washingtonban.
Nyitókép: Pexels

Ketrecharccal dobná fel a Fehér Ház kerti hangulatát Donald Trump

Infostart / MTI

Jövőre, a június 14-i UFC-gála keretében...

Akár kilenc ketrecharcos címmérkőzést is rendezhetnek a Fehér Ház területén jövőre, a június 14-i UFC-gála keretében – jelentette be Donald Trump.

Az amerikai elnök – akit a Home of Fight portál idézett – egy gálán úgy fogalmazott, hogy „a valaha volt legnagyobb küzdelmek lesznek”.

Trump, aki nagy kedvelője a sportágnak, július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként 2026-ban UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. Jó két hónapja jelentették be, hogy a gála június 14-én lesz a mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében, ahová 20-25 ezer nézőt várnak.

Kezdőlap    Külföld    Ketrecharccal dobná fel a Fehér Ház kerti hangulatát Donald Trump

donald trump

fehér ház

ketrecharc

