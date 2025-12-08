ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.86
usd:
327.39
bux:
0
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazó a megismételt romániai elnökválasztás első fordulójában Bukarestben 2025. május 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Bogdan Cristel

Nemzeti liberális főpolgármestere lesz Bukarestnek

Infostart / MTI

A második helyen az ellenzéki „szuverenista" pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal.

Ilie Bolojan román kormányfő jobbközép Nemzeti Liberális Pártjának (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu hatodik kerületi polgármester nyerte a bukaresti időközi főpolgármester-választást - erősítette meg hétfőn a szavazatszámlálás végeredménye.

Ciucu a leadott több mint félmillió voks 36,2 százalékával (211 ezer szavazattal) végzett az élen, míg a második helyen az ellenzéki „szuverenista" pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal.

A legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Daniel Baluta negyedik kerületi polgármester, aki a közvélemény-kutatások szinte mindegyikében folyamatosan az élen állt, végül a harmadikként futott be 20,5 százalékos eredménnyel.

Bukarestben a korábbi főpolgármester Nicusor Dan államfővé választása miatt kellett időközi választást tartani.

Kezdőlap    Külföld    Nemzeti liberális főpolgármestere lesz Bukarestnek

főpolgármester

választás

bukarest

ciprian ciucu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)

A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 06:52
Már a karácsonyra is hatással van a mesterséges intelligencia
2025. december 8. 06:25
Még 88 évesen is dolgoznia kellett egy amerikai veteránnak, összedobtak neki másfél millió dollár adományt
×
×
×
×