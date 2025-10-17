Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, zajlik a Trump–Putyin-csúcs előkészítése

„Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!” – tette közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A hírt a Kreml is megerősítette. „Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel” – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.

„Orbán úr is beszélt róla, hogy tárgyalni szeretne Putyinnal. Ez a telefonbeszélgetés most megtörtént” – mondta Peszkov. Közölte, hogy a Kreml a közeljövőben közzé fogja tenni a beszélgetés részleteit. Peszkov szerint Putyin és Donald Trump amerikai elnök találkozója a következő két héten belül megvalósulhat, a felek tisztában vannak vele, hogy ezt nem szabad sokáig halogatni.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimist Putyin orosz elnökkel, és a találkozó házigazdája Orbán Viktor lesz. A helyszínről és az időpontról az Egyesült Államok és Oroszország vezető diplomatái fognak dönteni, tette hozzá, utalva a már szervezni kezdett előkészítő találkozóra, melyen a két külügyminiszter, Marco Rubio és Szergej Lavrov is részt vesz.

Szijjártó Péter: Putyinnak nálunk nem kell aggódnia az ellene érvényben levő szankciók miatt

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. Szujjártó Péter már beszélt is Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel telefonon.

A külügyminiszter Budapesten újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta: „Mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy alkalmas feltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez Európa legbiztonságosabb országa, a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát ha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők”.

Illetve az orosz elnökkel szemben érvényben lévő szankciókkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nincs szükség ennek kérdésében semmifajta egyeztetésekre. „Mi egy szuverén ország vagyunk. Itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni” – jegyezte meg.

Robert Fico az ukrán–szlovák közös kormányülés előtt: támogajuk a budapesti találkozót

A szlovák kormány maximális mértékben támogatja Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett találkozóját – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán a pozsonyi és a kijevi kormány ott tartott együttes ülésének kezdete előtt pénteken.

„Számos észszerű okom van, és értem, hogy miért kerül sor erre a találkozóra, és hogy az miért lesz Budapesten” – idézte Robert Fico szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A szlovák kormányfő hozzátette: egyúttal felajánlja bármilyen jellegű közreműködését Magyarországnak a találkozó megszervezésében. Aláhúzta: amennyiben a találkozó eredményeképpen létrejön a béke Ukrajnában, az ennek az évszázadnak az egyik legfontosabb híre lesz.

Fico megismételte azon korábbi kijelentését is, miszerint országa támogatja Ukrajna függetlenségét és területi egységét. Kiemelte: az elsődleges az, hogy a háború véget érjen és ne eszkalálódjon tovább.

A szlovák miniszterelnök elmondta azt is, hogy támogatják Ukrajna uniós integrációs igyekezetét, mert úgy vélik, hogy annak mindkét oldal számára lehetnek gazdasági hozadékai, és az megerősítheti a régió stabilitását is, valamint új impulzusokat adhat a kétoldalú kapcsolatoknak.

Hangsúlyozta: ugyanakkor Szlovákia ezzel ellentétesen vélekedik Ukrajna esetleges NATO-tagságáról. Fico egyúttal említést tett az ukrán féllel közösen megvalósítandó infrastrukturális projektekről. Mások mellett konkrétumként említette a Kijev és Pozsony közti vasúti összeköttetés beindítását, valamint a Felsőnémeti-Ungvár határátkelő megújítása terén tett előrelépést. Hozzátette: további projektek is folyamatban vannak az energetika terén.