Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

Várhatóan még a következő két hétben sor kerül Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójára, melynek helyszíne a tervek szerint Budapest lesz.

Mint a Terrorelhárítási Központ jelezte, a belügyminiszter kijelölése alapján a TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, így Donald Trump és Vlagyimir Putyin esetében.

A nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról – írták a közleményben.

