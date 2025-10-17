ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán elnök várhatóan arra fogja kérni amerikai kollégáját, hogy Ukrajna kapjon további nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyek képesek orosz területen belüli célpontokat is elérni.

Donald Trump a találkozót azzal kezdte, hogy „megtiszteltetésnek” tartja Zelenszkij jelenlétét. Mint mondta, az ukrán elnök egy „nagyon erős vezető”, aki „sok mindenen ment keresztül”. Az amerikai elnök hozzátette: megbeszélik a csütörtöki telefonbeszélgetését Putyinnal és a tervezett magyarországi csúcstalálkozójukat. „Azt hiszem, a dolgok elég jól haladnak” – folytatta, hozzátéve, hogy „meg akarjuk nézni, hogy sikerül-e ezt megvalósítani”, miután „bizonyos irányelveket megvitattak” az alaszkai találkozón – írja a BBC.

Volodomir Zelenszkij köszönetet mondott Donald Trumpnak a meghívásért, majd gratulált neki a gázai tűzszüneti megállapodáshoz. „Azt hiszem, Amerika segítségével véget vethetünk a háborúnak” – fogalmazott, megjegyezve, hogy Oroszország nem sok sikert arat a csatatéren. Az ukrán elnök azt állította, hogy korábban találkozott néhány amerikai energiacég képviselőjével, akik készek befektetni országában, miutéán véget ér a háború.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy több mint két órán át beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és abban állapodtak meg, hogy Budapesten fognak találkozni az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az ügyben. Azt mondta, hogy a Putyinnal való találkozójára várhatóan „két héten belül, elég gyorsan” sor kerül.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

