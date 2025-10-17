ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (szemben jobbról) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) munkaebéden vesz részt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Középen J. D. Vance amerikai alelnök, mellette balról Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház előtt, miután két és fél órát töltött a Fehér Házban, ahol Donald Trumppal találkozott. Azt amerikai elnök, távozóban a Fehér Házból, nem nyilatkozott a sajtónak.

Volodimir Zelenszkij magyar idő szerint este 10 óra körül hagyta el a Fehér Házat, miután találkozott Donald Trump elnökkel és az amerikai kabinet több tagjával. Zelenszkij a Fehér Ház előtt tartott sajtótájékoztatón „produktívnak” nevezte a találkozót Donald Trumppal, akivel elmondása szerint számos témát megvitattak, beleértve Ukrajna légvédelmét is – írja a CNN.

Az ukrán elnök közölte, hogy a találkozón szó esett a nagy hatótávolságú fegyverekről, de erről nem kívánt bővebben nyilatkozni, mert az Egyesült Államok „nem akar eszkalációt”. „Beszéltünk a hosszú távú lehetőségekről is, természetesen, de nem kívánok nyilatkozatot tenni erről. Úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk róla, mert senki sem akar… az Egyesült Államok nem akar eszkalációt stb.” – fogalmazott.

Tárgyaltak továbbá a kétoldalú biztonsági garanciákról is Ukrajna számára.

„Azt akarjuk, hogy az Egyesült Államok része legyen a biztonságnak”

– mondta. „Erős biztonsági garanciákra van szükségünk, mert félek, és a nemzetünk is fél” – mondta, hozzátéve, hogy Ukrajna biztosítékokat akar arra, hogy Oroszország nem támadja meg tűzszünet esetén.

Amikor arról kérdezték, hogy továbbra is bízik-e abban, hogy Donald Trump komolyan gondolja az Oroszország elleni fellépést, Volodimir Zelenkszi úgy fogalmazott: „Megbízunk az Egyesült Államokban. Bízunk az elnökben, hogy be akarja fejezni ezt a háborút.” Hozzátette: „Úgy gondoljuk, hogy a közel-keleti helyzet kezelése is nehéz volt, de az elnök sikeres volt ebben. Remélem, hogy kezelni fogja az ukrán helyzetet.”

Zelenszkijt megkérdezték, miért gondolja, hogy Putyin elkerüli őt. „Ez nem titok” – válaszolta. Ahogy Trump mondta, Putyin „gyűlöl engem” – tette hozzá. Amikor arról kérdezték, hogy ő gyűlöli-e az orosz elnököt, úgy fogalmazott, hogy Putyin meg akarja ölni a népét, így érthető, hogy hasonló érzéseket táplál iránta. „Itt nem az érzésekről van szó... ők [az oroszok] megtámadtak minket, és ők az ellenség... természetesen mi gyűlöljük az ellenséget” – tette hozzá Zelenszkij ukránul a BBC tudósítása szerint.

Ukránul nyilatkozva kitért arra is, hogy Ukrajna nem képes a jelenlegi légvédelmi rendszereivel felvenni a harcot az orosz ballisztikus rakéták ellen.

Zelenszkij kijelentette, minden nemzet érdekében egyetért Trumppal abban, hogy neki és Putyinnak abba kell hagyniuk a harcot, és el kell kezdeniük beszélni egy igazságos és tartós békéről. Azt mondta, nyitott két- vagy háromoldalú találkozókra, vagy bármi másra, ami „közelebb vihet minket a békéhez”.

„Realista vagyok”

Azzal kapcsolatban, hogy mit gondol arról, mit akar Putyin kihozni a Trumppal folytatott budapesti találkozójából: megállapodást vagy csak időt nyerni, azt mondta, hogy nem tudja. Hozzátette azonban, hogy annak lehetősége, hogy Ukrajna Tomahawkokat kaphat, félelmet keltett szerinte Oroszországban, „mert ezek erős fegyverek.”

Arról is kérdezték, hogy optimistábban távozik-e Washingtonból azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna megkapja-e a nagy hatótávolságú rakétákat, röviden azt válaszolta: „realista vagyok”.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

ukrajna

donald trump

fehér ház

háború

volodimir zelenszkij

tomahawk

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól

Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
Több jelentős módosítás is életbe lép a Magyar Fejlesztési Bank koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású Otthonfelújítási Programban. Csökken az önerő mértéke, és szélesedik a programban elvégezhető felújítások köre – mondta az InfoRádióban Kasziba Levente, az MFB EU-üzleti igazgatója.
 

Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház előtt, miután két és fél órát töltött a Fehér Házban, ahol Donald Trumppal találkozott. Azt amerikai elnök, távozóban a Fehér Házból, nem nyilatkozott a sajtónak.
 

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak

Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak

A Standard and Poor's megerősítette a Görögországra vonatkozó "BBB/A-2" hosszú és rövid távú adósságbesorolást. A minősítéshez rendelt kilátás stabil.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky guarded on Tomahawk missile talks with Trump after White House meeting

Zelensky guarded on Tomahawk missile talks with Trump after White House meeting

Earlier, the US president warned Zelensky that giving Ukraine Tomahawk missiles "could mean bigger escalation" in the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 22:21
Minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
2025. október 17. 22:09
Migrációkutató: nemet mond az európai jobboldal az EU migrációs paktumára
×
×
×
×