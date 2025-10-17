Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij magyar idő szerint este 10 óra körül hagyta el a Fehér Házat, miután találkozott Donald Trump elnökkel és az amerikai kabinet több tagjával. Zelenszkij a Fehér Ház előtt tartott sajtótájékoztatón „produktívnak” nevezte a találkozót Donald Trumppal, akivel elmondása szerint számos témát megvitattak, beleértve Ukrajna légvédelmét is – írja a CNN.

Az ukrán elnök közölte, hogy a találkozón szó esett a nagy hatótávolságú fegyverekről, de erről nem kívánt bővebben nyilatkozni, mert az Egyesült Államok „nem akar eszkalációt”. „Beszéltünk a hosszú távú lehetőségekről is, természetesen, de nem kívánok nyilatkozatot tenni erről. Úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk róla, mert senki sem akar… az Egyesült Államok nem akar eszkalációt stb.” – fogalmazott.

Tárgyaltak továbbá a kétoldalú biztonsági garanciákról is Ukrajna számára.

„Azt akarjuk, hogy az Egyesült Államok része legyen a biztonságnak”

– mondta. „Erős biztonsági garanciákra van szükségünk, mert félek, és a nemzetünk is fél” – mondta, hozzátéve, hogy Ukrajna biztosítékokat akar arra, hogy Oroszország nem támadja meg tűzszünet esetén.

Amikor arról kérdezték, hogy továbbra is bízik-e abban, hogy Donald Trump komolyan gondolja az Oroszország elleni fellépést, Volodimir Zelenkszi úgy fogalmazott: „Megbízunk az Egyesült Államokban. Bízunk az elnökben, hogy be akarja fejezni ezt a háborút.” Hozzátette: „Úgy gondoljuk, hogy a közel-keleti helyzet kezelése is nehéz volt, de az elnök sikeres volt ebben. Remélem, hogy kezelni fogja az ukrán helyzetet.”

Zelenszkijt megkérdezték, miért gondolja, hogy Putyin elkerüli őt. „Ez nem titok” – válaszolta. Ahogy Trump mondta, Putyin „gyűlöl engem” – tette hozzá. Amikor arról kérdezték, hogy ő gyűlöli-e az orosz elnököt, úgy fogalmazott, hogy Putyin meg akarja ölni a népét, így érthető, hogy hasonló érzéseket táplál iránta. „Itt nem az érzésekről van szó... ők [az oroszok] megtámadtak minket, és ők az ellenség... természetesen mi gyűlöljük az ellenséget” – tette hozzá Zelenszkij ukránul a BBC tudósítása szerint.

Ukránul nyilatkozva kitért arra is, hogy Ukrajna nem képes a jelenlegi légvédelmi rendszereivel felvenni a harcot az orosz ballisztikus rakéták ellen.

Zelenszkij kijelentette, minden nemzet érdekében egyetért Trumppal abban, hogy neki és Putyinnak abba kell hagyniuk a harcot, és el kell kezdeniük beszélni egy igazságos és tartós békéről. Azt mondta, nyitott két- vagy háromoldalú találkozókra, vagy bármi másra, ami „közelebb vihet minket a békéhez”.

„Realista vagyok”

Azzal kapcsolatban, hogy mit gondol arról, mit akar Putyin kihozni a Trumppal folytatott budapesti találkozójából: megállapodást vagy csak időt nyerni, azt mondta, hogy nem tudja. Hozzátette azonban, hogy annak lehetősége, hogy Ukrajna Tomahawkokat kaphat, félelmet keltett szerinte Oroszországban, „mert ezek erős fegyverek.”

Arról is kérdezték, hogy optimistábban távozik-e Washingtonból azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna megkapja-e a nagy hatótávolságú rakétákat, röviden azt válaszolta: „realista vagyok”.