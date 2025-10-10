ARÉNA - PODCASTOK
Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Friedrich Merz bekeményített: megvétózza a benzines autók 2035-ös tilalmát

Infostart

Egyelőre nem hozott előrelépést a Berlinben tartott autóipari csúcs. A koalíciós pártok, az autóipar és a szakszervezetek képviselői ugyanakkor a 2035-től tervezett uniós szigorítások késleltetésére hajlanak.

Friedrich Merz kancellár az egyik fő ellenzője a belső égésű motorok 2035-re tervezett kivonásának, amit az Európai Bizottság a klímasemlegesség jegyében tervez. A kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU a Berlinben tartott autóipari csúcstalálkozón is ezt az álláspontot képviselte, miközben a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD ugyanakkor – egyelőre legalábbis – az uniós menetrend mellett tette le a garast.

A CDU forrong, az SPD blokkol, az autóipar pedig vészharangot kongat – foglalta össze a csúcson elhangzott érveket a Bild. Az újság szakértőket idézve arra mutatott rá, hogy 700 ezer alkalmazott és több mint 540 milliárd eurós bevétel sorsa forog kockán, ha a nagy német autógyártók 2035 után nem folytathatják a belső égésű motorok gyártását.

Noha általános a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hosszabb távon az elektromos autóké a jövő, az elmúlt hónapok arról tanúskodtak, hogy az értékesítés nehézségei miatt elbocsátási hullámok sújtják az iparágat. Bár a német autógyártók is elismerik a klímacélok megvalósításának, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességét, azon a véleményen vannak, hogy ehhez nagyobb rugalmasságra, mindenekelőtt több időre van szükség.

Értesülések szerint ez képviselte a berlini találkozón Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója is, hangsúlyozva, hogy a 2035-ös év ebből a szempontból túl korai az autóipar számára.

Az elektromos autók elterjedésével kapcsolatos összes politikai előrejelzés túl optimista volt

– értékelte a Volkswagen vezetője. Hasonló érveket fogalmazott meg korábban Ola Källenius, a Mercedes vezetője is

Az SPD több képviselője, köztük Carsten Schneider közlekedési miniszter és Matthias Miersch parlamenti frakcióvezető kiállt amellett, hogy 2035-tól érvényesíteni kell a belső égésű motorok regisztrációjának tilalmát. Lars Klingbeil alkancellár, az SPD első számú vezetője szerint pártja ugyanakkor az elektromos és benzinmotorral egyaránt rendelkező hibrid autók jövőjéről hajlandó tárgyalni.

Friedrich Merz ezúttal is megerősítette, amíg ő a kancellár, addig az általa vezetett kormány nem járul hozzá az uniós ütemterv szigorú betartásához.

„Ha rajtam múlik, nem lesz drasztikus kivonás”

– idézték a beszámolók a kancellár. Ígérete szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy az autógyártók rugalmasan és a különböző technológiákra nyitottan termelhessenek.

A CDU egyik szakérője is úgy fogalmazott, hogy az ideológia helyett a rugalmasságra kell összpontosítani. Elismerte, hogy a jövő elektromos, ugyanakkor a hibrideknek és a hatékony belső égésű motoroknak is helyük van. Állásfoglalása szerint csak így lehet munkahelyeket, növekedést és innovációt biztosítani Németországban.

A Deutschlandfunk az autóipari csúccsal foglalkozó beszámolójában azt emelte ki, hogy Merz kancellár mellett a szociáldemokrata Klingbeil alkancellár is változtatni kíván a belső égésű motorok regisztrációjának tervezett uniós szigorításán. Közölte, hogy a kormány gyors döntést hoz erről, amit üdvözölt a Német Autóipari Szövetség elnöke. Hildegard Müller kezdettől fogva a kivonás ellen foglalt állást. Szerinte a korszerű belső égésű motorokkal felszerelt járművek is növekvő mértékben képesek klímasemleges üzemanyaggal működni. Reményét fejezte ki, hogy Brüsszelben hamarosan megoldás születik.

Az iparág szempontjából az egyik megoldás a plug-in hibridek és az úgynevezett hatótávolság-növelők – azaz az elektromos és belső égésű motorok 2035 utáni kombinációinak – gyártása lehet – utalt rá a Deutschlandfunk.

Értesülések szerint Merz kancellár hamarosan Brüsszelbe utazik, hogy minderről tárgyalásokat folytasson.

németország

autóipar

koalíció

