ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.67
usd:
336.87
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Reduce CO2 emission concept in the hand for environmental, global warming, Sustainable development and green business based on renewable energy.
Nyitókép: Khanchit Khirisutchalual/Getty Images

Csehország engedményeket ért el az uniós klímacélokban, de nem támogatta a végleges tervezetet

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Több más állammal együtt számos engedményt tudtunk kiharcolni az Európai Unió 2040-re kitűzött klímacéljával kapcsolatban, néhány ország pedig támogatta a végleges szöveget – jelentette be Petr Hladík cseh környezetvédelmi miniszter.

Az Európai Unió tagállamai hivatalosan is jóváhagyták a 2040-re szóló új klímacélt, amely szerint addigra az 1990-es szinthez képest 90 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. A cél az Európai Bizottság javaslata alapján született, és része annak az uniós törekvésnek, hogy 2050-re Európa klímasemleges legyen.

A döntéshez vezető tárgyalások azonban rendkívül hosszúak és feszült hangulatúak voltak. A környezetvédelmi miniszterek több mint 18 órán át egyeztettek, mielőtt a szerda hajnali órákban előzetes megállapodásra jutottak. A hivatalos megerősítést csak szerda reggel fél nyolc után jelentették be.

Csehország – több más uniós tagállammal együtt – számos engedményt harcolt ki a végleges szövegbe, de ennek ellenére a megállapodás ellen szavazott. Ezt Petr Hladík cseh környezetvédelmi miniszter jelentette be az X közösségi hálón. Petr Hladík szerint Csehország a tárgyalásokon egy „realista célokat” képviselő csoport tagjaként vett részt, amelyhez több ország is csatlakozott, köztük Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Görögország, Bulgária, Románia, Ausztria és Belgium.

A cseh miniszter kiemelte: az ország nem az éghajlatvédelmi törekvések ellen, hanem a gazdasági realitások mellett érvelt.

A csehek szerint a célokat a technológiai fejlődéshez kell igazítani, és figyelembe kell venni a hatásokat az iparra és a munkahelyekre.

A tárgyalások eredményeként Csehország több fontos engedményt ért el. Az egyik legjelentősebb, hogy az új, úgynevezett ETS2 kibocsátási kvótarendszer bevezetését egy évvel elhalasztják, vagyis csak 2028-ban indulna el. Ez a rendszer az épületek és a közlekedés szén-dioxid-kibocsátását is szabályozná, ami a háztartások és a vállalatok számára is költségnövekedést jelenthet. További engedmény, hogy a cseh ipar a 2028 utáni időszakban is megőrizheti a jelenlegi, magasabb ingyenes kvótaelosztást. Emellett az uniós klímapolitikák hatásait a foglalkoztatásra és az iparra fokozottan figyelemmel kísérik majd, és ha szükséges, akár könnyítéseket vagy célmódosításokat is javasolhatnak.

A miniszter egy másik fontos eredményt is kiemelt: az autók szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó szabályok felülvizsgálatánál megmarad a technológiai semlegesség elve. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az elektromos autók, hanem az alternatív üzemanyagok – például a szintetikus vagy bioüzemanyagok – is lehetőséget kapnak. Petr Hladík szerint ez újabb lépés lehet afelé, hogy az unió újragondolja a belső égésű motorok 2035 utáni tilalmát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Csehország engedményeket ért el az uniós klímacélokban, de nem támogatta a végleges tervezetet

csehország

európai unió

szén-dioxid-kibocsátás

klímacél

engedmény

petr hladík

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

A Facebookra töltött fel videót a miniszterelnök, amelyben arról beszél, hogy milyen témákról lesz szó pénteken a Donald Trumppal való találkozón.
 

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Szétverték az AI-részvényeket a tegnapi amerikai kereskedésben, a Nasdaq több mint 2 százalékos eséssel zárt kedden és az ázsiai tőzsdéken is negatív volt a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai indexek mínuszban nyitottak, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolt a hangulatra, de napközben volt egy kis fellélegzés, elkezdték ledolgozni a mínuszokat az irányadó európai indexek, az amerikai tőzsdéken pedig kisebb felpattanás látszik.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?

Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?

Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mamdani speaks after New York City mayoral race victory

Mamdani speaks after New York City mayoral race victory

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 09:22
Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak
2025. november 4. 19:04
Katonáikat legyilkoló orosz parancsnokokról beszél egy helyi sajtótermék
×
×
×
×