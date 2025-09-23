Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az ukrán energetikai minisztérium közölte: kedd délután megszakadt a zaporizzsjai atomerőmű áramellátása azon az egyetlen villamosenergia-vezetéken keresztül, amelyen az orosz ellenőrzésű nukleáris létesítmény az ukrán energiarendszertől kapja az áramot.

A tárca hozzátette, hogy az erőműben dízelgenerátorokra álltak át, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”.

„A megszállás óta az atomerőműben már többször is volt áramkimaradás az orosz tüzérségi támadások és az energetikai infrastruktúra károsodása miatt. A mai incidens ismét bizonyítja, hogy az orosz megszállás jelenti a fő fenyegetést a zaporizzsjai nukleáris létesítmény biztonságos működésére” – szögezte le a minisztérium.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz erők hat irányított légibombával támadták meg a megyeszékhelyt, Zaporizzsja városát. A csapások civil infrastruktúrát és lakóházakat értek. Egy férfi életét vesztette, holttestét a mentők emelték ki a romok alól – írta a kormányzó a Telegramon.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország három Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétával és 115 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, 103 drónt sikerült semlegesíteni, azonban hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

A kijevi vezérkar közölte, hogy az ukrán erők az éjjel csapást mértek két oroszországi olajelosztó létesítményre a brjanszki és a szamarai régióban. A közlemény szerint az előbbi a Najtopovicsi település térségében lévő szivattyú-kompresszor állomás, amely stratégiai jelentőségű az orosz hadsereg üzemanyag-ellátása szempontjából, utóbbi pedig egy olyan állomás, ahol az exportra szánt olajat keverik