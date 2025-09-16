ARÉNA
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Nyitókép: IherPhoto/Getty Images

Újabb orosz olajfinomítóra csaptak le az ukránok

Infostart / MTI

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) közölte, hogy egységei csapást mértek az oroszországi szaratovi olajfinomítóra keddre virradó éjjel.

A Facebookon közzétett közlemény szerint a létesítmény környékén robbanásokat és tüzet észleltek. A támadás eredményeit jelenleg pontosítják. Hozzátették, hogy a szaratovi olajfinomító benzin, dízel, fűtőolaj és más termékek előállítására szakosodott, összesen több mint 20 féle kőolajterméket gyárt. A feldolgozás volumene 2023-ban 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában, és az ukrán erők már többször célba vették, hogy gyengítsék az ellenség katonai-gazdasági potenciálját.

Az ukrán katonai hírszerzésnél közölték az Ukrajinszka Pravda hírportállal, hogy robbantásokat hajtottak végre az orosz katonák vlagyivosztoki állomáshelyén, és különleges műveletet Scsitovaja település körzetében, ahol a 47. különálló deszant-rohamzászlóalj állomásozik, amely a 155. különálló gárda tengerészgyalogos alakulatának része. "Ez az egység részt vett a kijevi, a vuhledari, a mariupoli, a kurszki és a pokrovszki hadműveletekben.

Az orosz 155. dandár különös kegyetlenséggel tűnt ki a helyi lakossággal szemben, valamint ukrán hadifoglyok kivégzésében" - tette hozzá a hírszerzés.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy keddre virradóan az orosz erők légitámadást intéztek a megye székhelye, Zaporizzsja városa ellen, két ember meghalt, 18-an pedig megsebesültek.

Ihor Terehov, Harkiv polgármestere közölte, hogy az orosz erők dróncsapást mértek a megyeszékhely egyik oktatási intézményére. Az eddigi adatok szerint négy ember sérült meg. A katasztrófavédelem közlése szerint a becsapódás következtében megrongálódott az épület tetőszerkezete, és 150 négyzetméteren tűz keletkezett.

Az orosz csapatok csapást mértek az Epicentr szupermarketlánc logisztikai központjára is Kijev megyében - adta hírül a vállalat sajtószolgálata. A támadás következtében tűz ütött ki, jelentős károk keletkeztek, de senki sem sérült meg.

Helyi kormányzók keddi jelentései szerint előző nap orosz légi és tüzérségi támadásokban három ember halt meg, és körülbelül húsz civil sebesült meg Ukrajna dnyipropetrovszki, herszoni, harkivi és szumi régióiban.

Az ukrán légierő közölte, hogy Oroszország az éjjel 113 drónt vetett be Ukrajna ellen, közülük mintegy 70 Sahíd típusú csapásmérő drón volt.

Reggel 9 óráig a légvédelem 89 ellenséges drónt semlegesített, de 22 támadó drón hat helyszínen becsapódott, lelőtt drónok maradványainak lezuhanását pedig két helyen rögzítették.

A vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában a fronton 208 fegyveres összecsapás volt, ebből 54 a Donyeck megyei Pokrovszk irányában. A kijevi katonai vezetés keddi összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta az egy millió 96 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett 26 orosz tüzérségi rendszert és 310 drónt.

Kedden újra élőben közvetítették az ukrán parlament plenáris ülését a törvényhozás csatornáján, a Rada televízióban - adta hírül az Ukrajinszka Pravda. Ez volt az első közvetítés a teljes körű orosz invázió kezdete óta. A parlament plenáris üléseinek élő közvetítését 2022-től biztonsági okokból szüneteltették. 2025 januárjában a bizottsági ülések közvetítése újraindult, de a plenáris üléseket továbbra sem közvetítették élőben.

