Taktikát váltottak az oroszok, új célpontokat támadnak

Az orosz hadsereg egyre fokozottabban támadja az ukrán vasúthálózatot, ami új taktikával ér fel az infrastrukturális csomópontok ellen, de a vasút egyelőre ellenáll – írja az ukrán vasúttársaság vezérigazgatója által a Reutersnek adott interjú alapján a Portfolio.

A vasút kulcsfontosságú az ukrán közlekedésben, hiszen 2022 februárja óta minden polgári repülőjáratot felfüggesztettek. Olekszandr Percovszkij a lapnak azt mondta: az oroszok első számú célja, hogy pánikot keltsenek az utasok között, illetve hogy megbénítsák a gazdaságot. Állítása szerint a támadások elsősorban a polgári infrastruktúrát érintik, az oroszok nem kifejezetten a katonai szállítmányokat célozzák. Elmondása szerint

nyár óta összesen 5-6 kulcsfontosságú vasúti csomópontot bombáztak le.

Az Ukraliznicja, a 170 ezer alkalmazottat foglalkoztató ukrán állami vasúttársaság a háború kezdetétől fogva az orosz erők célpontja volt, azonban a nyár folyamán egyre sűrűbbé váltak a csapások. A vállalat szerint Oroszország éjszakánként átlagosan hat-hét nagy hatótávolságú Sahed drónnal támadja a vasút elektromos alállomásait és más infrastrukturális csomópontokat.

Olekszandr Percovszkij szerint a támadások összefüggenek az orosz hadiipar által kibocsátott nagy hatótávolságú drónok drámai gyarapodásával, ugyanis korábban nem volt elegendő erőforrásuk arra, hogy egy harci drón, például egy Sahed, levadásszon egy mozdonyt. Most már megengedhetik maguknak, hogy Sahedeket használjanak egyes mozdonyok, nem csak stratégiai célpontok ellen.

A vasúttársaság egyelőre még képes helyreállítani a szolgáltatást a találatok után, 6-12 órás forgalmi zavarok árán.

Az áramellátás helyreállításáig rendszerint dízelmozdonyok közlekednek. Ezeknek azonban ötször olyan drága az üzemeltetése, ami további terhet jelent a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat számára.

Az orosz légicsapások mellett a vasút szabotázsakcióktól is szenved, amelyeket Oroszország által Ukrajnában toborzott ügynökök hajtanak végre. Bár ez kisebb fenyegetést jelent, mint a légitámadások, az általában robbantásos szabotázsesetek száma növekszik, idén már több tucatot regisztráltak.

A vezérigazgató szerint a vasúttársaság mindezek ellenére folytatja a munkát és a helyreállítást.