Ukrán csapás: Oroszország a hiány miatt leállítja az üzemanyagok exportját év végéig

Oroszország az év végéig részleges tilalmat vezet be a dízel exportjában, és meghosszabbítja a már érvényben lévő benzinexport-tilalmat, miután Ukrajna több dróntámadást indított az utóbbi időben az orosz finomítók ellen – írja a CNN beszámolója alapján a Portfolio.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy az év végéig felfüggeszti az üzemanyag kivitelét, mivel az oroszországi benzinkutakon és a megszállt területeken egyre súlyosabb hiány tapasztalható. Az ukrán támadások több napon is csaknem egyötödével csökkentették az orosz olajfinomítást, és visszafogták a fő kikötőkből történő exportot. A kapacitás csökkenése miatt Oroszország közel került a nyersolaj-kitermelés visszafogásához.

Ukrajna már nyáron fokozta azt orosz finomítók, szivattyúállomások és üzemanyag-szállító vonatok elleni dróntámadásait, hogy ezzel zavarokat idézzen elő az orosz ellátási láncokban. Az ukrán légierő ezen a héten megerősítette, hogy több orosz üzemanyag-előállító létesítményt és szivattyúállomást is támadtak, köztük a Gazprom által üzemeltetett baskíriai olajfinomítót.

Az oroszok már márciusban is megtiltották bizonyos benzinfajták exportját, majd júliusban kiterjesztették a tilalmat szinte az összes termelőre.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség tájékoztatása szerint szerint Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is elismerte, hogy

„valóban enyhe hiány tapasztalható az olajtermékekből”, de hozzátette, hogy ezt a felhalmozott tartalékokból tudják majd fedezni.

A dízeltilalom a viszonteladókra vonatkozik, a termelőkre nem. Iparági források szerint a kereskedők által kivitt dízel mennyisége viszonylag csekély. A dízelexport mintegy háromnegyedét a termelők szállítják a balti-tengeri és a fekete-tengeri kikötőkbe vezető északi és déli csővezetékeken keresztül. Oroszország csak tavaly mintegy 86 millió tonna dízelt állított elő, amiből nagyjából 31 millió tonnányit exportált. Oroszország és az Egyesült Államok a világ legnagyobb tengeri dízelexportőrei.

Az Izvesztyija beszámolója szerint több oroszországi régióban már megkezdődött az üzemanyag adagolása, és a benzinkutak csak korlátozott mennyiséget adnak el. A helyzet a 2014-ben Oroszország által annektált Krím-félszigeten a legsúlyosabb. A Kommerszant orosz üzleti hírportál közölte: a krími töltőállomások csaknem fele bezárt az ellátási anomáliák miatt.