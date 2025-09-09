Durva földrengés rázta meg a második legnagyobb görög szigetet, Athénban is érezték

Athén környékén is érezték azt az 5,2-es erősségű földrengést, amely a második legnagyobb görögországi szigetet rázta meg kedd hajnalban. Sekély, mindössze 2,3 kilométeres epicentruma volt a földmozgásnak – írja a Telex a prototherma.gr tudósítása alapján.

Évia szigetén viszonylag gyakran vannak földrengések, de a mostani sokkal erősebb volt. Egy, a szigeten élő magyar lakos azt közölte a lappal, hogy csörögtek a porcelánok, és az erkélyre menekülve várta, hogy érjen véget a földrengés.

Áramkimaradás Attikában nem volt, és a környéken sem keletkeztek károk, a jelenség azonban nagyon intenzív volt. A rengés epicentruma Néa Sztírában, illetve környékén volt a Geodinamikai Intézet beszámolója szerint. Ezen a területen nagyobb földrengések nem szoktak előfordulni, de a Geodinamikai Intézet azért kiértékeli az összes adatot. Az intézet tájékoztatása szerint a későbbiekben a Richter-skála szerinti 4-es erősségű utórengések várhatók.