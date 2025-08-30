ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kisiklott egy személyvonat – hárman életüket vesztették, sok utas megsérült Egyiptomban

Infostart / MTI

Három ember meghalt, kilencvennégyen pedig megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat Egyiptom északnyugati részén - közölték a hatóságok.

A baleset a Földközi-tenger partján fekvő Marsza Matrúh tartományban történt. A vasúti hatóságok közlése szerint hét vasúti kocsi siklott ki, két másik pedig felborult, amikor a vonat Marsza Matrúhból Kairóba tartott.

Az egészségügy-minisztérium közleménye szerint több mint harminc mentővel szállították a sérülteket kórházba.

Kamel el-Vazír egyiptomi kereskedelmi miniszter a helyszínre utazott, és elrendelte egy műszaki bizottság felállítását a baleset okának kivizsgálására – írta a nemzeti vasúttársaság.

Az al-Jum esz-Szabaa egyiptomi hírportál azt írta, hogy pályahiba miatt történt a baleset.

Egyiptom legsúlyosabb vasúti balesete 2002-ben történt, amikor kigyulladt egy utasszállító vonat, és több mint 360 ember életét vesztette.

Kezdőlap    Külföld    Kisiklott egy személyvonat – hárman életüket vesztették, sok utas megsérült Egyiptomban

egyiptom

kisiklott

halottak

sérültek

személyvonat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról
A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
 

Tranzit – „A legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni”

Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része is

Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé

Vita a Tranziton: van, amiben egyetért Horn Gábor Orbán Viktorral

Tuzson Bence: a Tisza egy nem létező párt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi and several other Houthi officials were killed in the attack, the Iran-backed movement says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 22:36
Hszi Csing-ping új lehetőségeket kíván adni a világnak
2025. augusztus 30. 20:33
Vérfürdő Simonyban: hátulról lőtték le a várandós nőt, párja is megsebesült
×
×
×
×