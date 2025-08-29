Ezekre kell nagyon odafigyelniük azoknak, akik e-rollerrel fognak iskolába járni

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, életveszélyes sérüléseket szenvedett egy kaposvári lány, amikor éjszaka, védőfelszerelés nélkül száguldott elektromos rollerével az utcán. Hasonló balesetek miatt Belgiumban a közlekedési szabályok szigorításra készülnek, és hamarosan Magyarországon is megjelenik az új KRESZ tervezete, amely várhatóan az elektromos rollerekre vonatkozóan is tartalmaz majd szabályokat.

Nemrég Felső-Ausztriában is történt egy súlyos, tragikus e-roller baleset: két lány utazott ugyanazon a járművön, amikor egy vasúti aluljáróban, amely egy lovardához vezet, egy szemből érkező autó utasoldalának ütközött. Az autoszektor.hu beszámolója szerint a két lány méterekre repült és komoly sérüléseket szenvedett. Mentőhelikopterekkel szállították őket kórházba.

Az egyik 14 éves lány nem sokkal később meghalt, míg az ugyancsak 14 esztendős barátnőjét az intenzív osztályon ápolják, állapota kritikus.

A Közlekedésbiztonsági Kuratórium (KFV) adatai is azt igazolják, hogy meglehetősen aggasztó a helyzet Ausztriában is. Az e-robogó-balesetek következtében kórházban kezelt sérültek száma 2024-ben 25 százalékkal nőtt az előző évhez képest, összesen 7500 embert kellett kórházba szállítani és ápolni, míg 2019-ben még csak 1200-at. Tavaly hét ember vesztette életét e-robogós balesetben Ausztriában.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy tanévkezdés idején és az őszi időszakban megnő a balesetveszély. Ilyenkor csúszósabbak az utak és a járdák, melyeket falevelek is ellephetnek, ráadásul a látási viszonyok is rosszabbak. Karl Schlosser, a Bécsi Gazdasági Kamara Autósiskolákért felelős részlegének vezetője szerint már most érdemes elkezdeni a felkészülést, hogy a rollerrel közlekedő diákok gond nélkül érkezzenek meg az iskolába.

Az osztrák szakértők öt fő szabályra hívták fel a figyelmet, illetve az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

a közlekedési szabályok betartása, körültekintő közlekedés és óvatosság;

bukósisak használata;

műszakilag rendben lévő e-rollerrel való közlekedés (működjön a világítás, legyen rajta csengő);

sötétben a világos, feltűnő ruházat viselete ajánlott;

irányjelzővel vagy kézmozdulattal jelezzék a kanyarodási szándékot.

A 2024-es bécsi baleseti statisztikák szerint 27 százalékkal több e-rolleres baleset történt, mint 2023-ban. A balesetek a legtöbb esetben figyelmetlenség vagy a közlekedési ismeretek hiánya miatt történtek. A negatív trend megállítása érdekében a bécsi autósiskolák tanfolyamokat indítottak, ahol gyakorlati tanácsokat is adnak. Például megmutatják, hogyan kell helyesen fékezni, biztonságosan kanyarodni és áthaladni a kereszteződéseken.