ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.68
usd:
340.16
bux:
103751.98
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Ezekre kell nagyon odafigyelniük azoknak, akik e-rollerrel fognak iskolába járni

Infostart

Egyre több e-rolleres baleset történik több országban is, és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy tanévkezdés idején, illetve az őszi hónapokban még inkább megnő a balesetveszély. Összegyűjtötték a leghasznosabb tanácsokat, amelyeket megfogadva akár tragédiák is megelőzhetők.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, életveszélyes sérüléseket szenvedett egy kaposvári lány, amikor éjszaka, védőfelszerelés nélkül száguldott elektromos rollerével az utcán. Hasonló balesetek miatt Belgiumban a közlekedési szabályok szigorításra készülnek, és hamarosan Magyarországon is megjelenik az új KRESZ tervezete, amely várhatóan az elektromos rollerekre vonatkozóan is tartalmaz majd szabályokat.

Nemrég Felső-Ausztriában is történt egy súlyos, tragikus e-roller baleset: két lány utazott ugyanazon a járművön, amikor egy vasúti aluljáróban, amely egy lovardához vezet, egy szemből érkező autó utasoldalának ütközött. Az autoszektor.hu beszámolója szerint a két lány méterekre repült és komoly sérüléseket szenvedett. Mentőhelikopterekkel szállították őket kórházba.

Az egyik 14 éves lány nem sokkal később meghalt, míg az ugyancsak 14 esztendős barátnőjét az intenzív osztályon ápolják, állapota kritikus.

A Közlekedésbiztonsági Kuratórium (KFV) adatai is azt igazolják, hogy meglehetősen aggasztó a helyzet Ausztriában is. Az e-robogó-balesetek következtében kórházban kezelt sérültek száma 2024-ben 25 százalékkal nőtt az előző évhez képest, összesen 7500 embert kellett kórházba szállítani és ápolni, míg 2019-ben még csak 1200-at. Tavaly hét ember vesztette életét e-robogós balesetben Ausztriában.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy tanévkezdés idején és az őszi időszakban megnő a balesetveszély. Ilyenkor csúszósabbak az utak és a járdák, melyeket falevelek is ellephetnek, ráadásul a látási viszonyok is rosszabbak. Karl Schlosser, a Bécsi Gazdasági Kamara Autósiskolákért felelős részlegének vezetője szerint már most érdemes elkezdeni a felkészülést, hogy a rollerrel közlekedő diákok gond nélkül érkezzenek meg az iskolába.

Az osztrák szakértők öt fő szabályra hívták fel a figyelmet, illetve az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

  • a közlekedési szabályok betartása, körültekintő közlekedés és óvatosság;
  • bukósisak használata;
  • műszakilag rendben lévő e-rollerrel való közlekedés (működjön a világítás, legyen rajta csengő);
  • sötétben a világos, feltűnő ruházat viselete ajánlott;
  • irányjelzővel vagy kézmozdulattal jelezzék a kanyarodási szándékot.

A 2024-es bécsi baleseti statisztikák szerint 27 százalékkal több e-rolleres baleset történt, mint 2023-ban. A balesetek a legtöbb esetben figyelmetlenség vagy a közlekedési ismeretek hiánya miatt történtek. A negatív trend megállítása érdekében a bécsi autósiskolák tanfolyamokat indítottak, ahol gyakorlati tanácsokat is adnak. Például megmutatják, hogyan kell helyesen fékezni, biztonságosan kanyarodni és áthaladni a kereszteződéseken.

Kezdőlap    Külföld    Ezekre kell nagyon odafigyelniük azoknak, akik e-rollerrel fognak iskolába járni

baleset

közlekedés

ausztria

iskola

bécs

tanács

ajánlás

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten

Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten

A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

The two children killed in the shooting have been identified as Fletcher Merkel, eight, and Harper Moyski, 10.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 05:24
Legálisan 150-nel az autópályán? Szeptember végétől lehetséges!
2025. augusztus 29. 05:12
Vigyázat, elszállnak az útdíjak a szomszédunkban
×
×
×
×