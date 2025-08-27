Berobbant a rolleres balesetek száma, uniós szintű tiltás jöhet

A belga közlekedésbiztonsági intézet statisztikái szerint Belgiumban az év első három hónapjában 62 százalékkal nőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos, személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma a tavalyi év azonos időszakához képest. A rendőrség január és március között összesen 470 ilyen balesetet regisztrált, ami napi átlagban öt esetet jelent. Egy évvel korábban 291 balesetet jegyeztek fel.

A növekedést részben az magyarázza, hogy egyre többen vásárolnak saját rollert. A közlekedésbiztonsági intézet ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bizonyos,

főként kínai gyártmányú modellek komoly biztonsági kockázatot jelentenek, mivel könnyedén túllépik a 25 km/órás sebességhatárt, egyes esetekben akár a 100 km/órát is elérhetik.

Rob Beenders fogyasztóvédelmi miniszter erre reagálva bejelentette: szeptembertől fokozzák a belga forgalmazók ellenőrzését. Emellett Belgium uniós szinten is kezdeményezni fogja a túl gyorsnak ítélt modellek forgalmazásának betiltását. "Ha egy eszközt, amelyet itt betiltunk, de máshol szabadon árulnak, továbbra is kockázatot jelent a belga fogyasztó számára. Csak egy európai szintű megközelítés hozhat valódi megoldást erre a problémára" - idézte a minisztert egy közlemény.

Több intézkedést is javasolnak a balesetek számának csökkentésére: a 25 km/óránál gyorsabb modellek importjának betiltását; új mérőeszköz bevezetését a rollerek valós sebességének ellenőrzésére; a bukósisak kötelezővé tételét; fényvisszaverő mellény viselését sötétben; a műszaki előírások szigorítását, különösen a kerékméret tekintetében. Az intézet felhívta figyelmet, hogy a szabálytalanul importált, nagy sebességű rollerek különös veszélyt jelentenek a közlekedésbiztonságra, mivel ezeknél a típusoknál a nem megfelelő akkumulátorok is tűzveszélyt okozhatnak.