Nyitókép: Pixabay

Durva baleset lett az óvatlan száguldás vége – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A baleset a XX. kerületi Nagysándor József utcában történt, ahol az aszfalt rossz minőségén túl az úttestbe épített villamosvágány is megnehezíti a közlekedést.

Óriásit esett egy rolleres a XX. kerületben, ahol az úttestbe épített villamosvágányon haladt közlekedési eszközével. Az esetről egy buszvezető készített videófelvételt, amit a bpiautosok.hu osztott meg.

A baleset a Nagysándor József utcában történt, ahol az aszfalt rossz minőségén túl az úttestbe épített villamosvágány is megnehezíti a közlekedést. A felvételen az látszik, hogy a rolleres villamossínen próbál közlekedni. A manővernek azonban hatalmas esés lett a vége.

A buszsofőr azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van-e a fiatalemberrel. Komolyabb sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány.

