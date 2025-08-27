Életveszélyes sérülést szenvedett egy 13 éves lány rollerezés közben – videó

Balesetet szenvedett egy tizenhárom éves lány egy nagy teljesítményű elektromos roller használata közben éjjel tizenegy óra körül vasárnap Kaposváron – írja a police.hu. A lány nem egyedül volt, több fiatallal együtt rollereztek, ők hívták ki a mentőket, amikor látták, hogy a lány súlyosan megsérült. Mindannyian olyan rollerekkel száguldoztak, amiknek a használata már engedélyhez kötött.

Az esés életveszélyes sérüléseket okozott a lánynak, ezért kórházba vitték. A többi gyerek a baleset után egy közeli utcába rejtette el a saját rollerét, hogy a rendőrség nehogy megtalálja azokat, mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával. A rendőröknek azt mondták, hogy ők csak arra sétáltak, amikor a baleset történt, később viszont beismerték, hogy ők is rollereztek.

A sérült lány úgy rollerezett, hogy sem vezetői engedélye, sem bukósisakja nem volt. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja. A társaság egy másik tagja ellen büntetőeljárás is indult, mert korábban már eltiltották a vezetéstől. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy felügyelet nélkül éjjel 11 órakor semmi keresnivalója nincs a gyerekeknek az utcán, pláne nem védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött.

A kaposvári esetről videó is készült.