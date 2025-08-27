ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.44
usd:
342.89
bux:
104926.8
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

KRESZ-tanulságok egy brutális e-rollerbaleset után: sebességcsökkentés, sisak, mellény, szabványok...

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy kaposvári lány, amikor éjszaka, védőfelszerelés nélkül száguldott elektromos rollerével az utcán. Ezen nagy sebességre is képes járműveknek a tömeges elterjedése világszerte komoly kihívást jelent a döntéshozóknak, mert a legtöbb helyen még hivatalos besorolásuk sincs. A sok baleset miatt Belgiumban most szigorításra készülnek, Magyarországon pedig heteken belül megjelenik az új KRESZ tervezete, amely várhatóan az elektromos rollerekre vonatkozóan is tartalmaz majd szabályokat.

Néhány év óta részeg turisták, helyismeret nélküli harmadik országbeli futárok, de magyarok is szép számmal feltűntek szélsebes elektromos rollereken úttesten, kerékpárúton, járdán, gyakorlatilag mindenhol.

A KSH adatai szerint a motoros rolleresek 2024-ben 367 balesetet okoztak, 2025 májusa végéig pedig 176-ot, és ezek csak azok, amelyekről a rendőrség tudomást szerzett.

Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy jelentősen nőtt a rollerbalesetes sérülések száma, és ezek jellemzően igen súlyosak.

"Olyan sérüléskombinációkkal találkozunk, amilyenekkel eddig még nem. Például amikor egy elektromos rollerről valaki elrepül, mert megáll a kerék, mert beleütközik a roller egy padkába, akkor az elrepülő embernek sérül a feje, de sérül esetleg a hasa, a combja, a térde is, amit egy egyszerű rollerrel való eldőlésnél tulajdonképpen mi sosem tapasztaltunk" – mutatott rá.

Az elektromos rollerek akár óránként 50 kilométeres sebességgel is képesek menni, ennek ellenére egyelőre nem szerepelnek a KRESZ-ben felsorolt járművek között. Ennek hiányában a bírói gyakorlatra lehet hagyatkozni. Erről korábban Ujvári Ákos, az Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője beszélt az InfoRádióban.

"Az elektromos rollert a bírói gyakorlat gépi meghajtású járműnek tekinti, ha pedig gépi meghajtású jármű, akkor azzal az ittas állapotban elkövetett járművezetés megvalósítható" - szögezte le.

Tavaly az InfoRádió arról is beszámolt, hogy bizonyos elektromos járművekre és rollerekre kötelezővé tették a felelősségbiztosítást. Az insura.hu vezérigazgatója, Kozma Gábor szerint azonban kérdéses, hogy egy évekkel ezelőtt vásárolt roller esetén miként tudja igazolni egy tulajdonos, hogy rá nem vonatkozik a kötelezettség.

"Személyes véleményem az, hogy sokkal fontosabb lenne előírni, hogy rollert például 16 év alatt nem lehet használni, illetve hogy bukósisak legyen a használók fején."

Belgiumban is nagyon sok rollerbaleset történik. Idén az év első három hónapjában 62 százalékkal, 470-re nőtt az ilyenek száma, vagyis naponta átlagosan 5 történt. A belga hatóságok ezért fokozzák a rollerforgalmazók ellenőrzését, sőt uniós szinten kezdeményezni fogják a túl gyorsnak ítélt modellek forgalmazásának betiltását.

Magyarországon is készül az új KRESZ, amely a rollerekre vonatkozóan is tartalmaz majd szabályokat. Lázár János közlekedési miniszter is beszélt már erről:

"Most ősszel szeretném, ha ez a jogszabály átmenne a közigazgatási, politikai, társadalompolitikai egyeztetésen, és szeretném, ha 2026 nyarán, szeptemberében az új KRESZ hatályba lépne, kész van a szöveg, megegyeztünk a rendőrséggel, belügyminiszter úrral közösen javasoljuk a kormánynak az új KRESZ elfogadását '26-os hatálybalépéssel."

A szakértők

  • új mérőeszközt vetnének be a rollerek valós sebességének ellenőrzésére,
  • kötelezővé tennék a bukósisak és
  • sötétben a fényvisszaverő mellény viselését, illetve
  • szigorítanák a kerékméretre vonatkozó műszaki előírásokat.

Ezek azonban még csak tervek.

Van, ahol viszont továbbmentek ennél.

  • Párizsban 2023 szeptemberében betiltották a bérelhető elektromos rollereket,
  • az Amerikai Egyesült Államok két államában, Pennsylvaniában és Delaware-ben pedig, nem csak a bérelhetőeket, hanem az összeset,
  • Finnországban idén júniustól a 15 év alattiaknak tilos e-rollerrel közlekedni, és a többiek is csak óránként 25 kilométeres sebességgel mehetnek.
  • Ha nem is teljes tiltást, de szigorú korlátozásokat vezettek be egyebek mellett Houstonban, San Franciscóban, New Yorkban, West Hollywoodban, Beverly Hillsben, a hawaii Honolulun, Madridban és Szingapúrban is.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    KRESZ-tanulságok egy brutális e-rollerbaleset után: sebességcsökkentés, sisak, mellény, szabványok...

közlekedés

lázár jános

molitorisz dániel

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Az Orlen Upstream Norway és partnerei sikeresen befejezték a norvég tengeri Ormen Lange gázmező fejlesztésének harmadik fázisát, amely a vállalat közlése szerint jelentősen növeli a mező termelési kapacitását - számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje

Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 14:54
Kiderült, meddig lesz még borzalmas bűz Budapesten
2025. augusztus 27. 14:42
Karambolozott egy Gyöngyösre tartó busz, sok a sérült, köztük egy kisgyerek is
×
×
×
×