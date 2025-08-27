KRESZ-tanulságok egy brutális e-rollerbaleset után: sebességcsökkentés, sisak, mellény, szabványok...

Néhány év óta részeg turisták, helyismeret nélküli harmadik országbeli futárok, de magyarok is szép számmal feltűntek szélsebes elektromos rollereken úttesten, kerékpárúton, járdán, gyakorlatilag mindenhol.

A KSH adatai szerint a motoros rolleresek 2024-ben 367 balesetet okoztak, 2025 májusa végéig pedig 176-ot, és ezek csak azok, amelyekről a rendőrség tudomást szerzett.

Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy jelentősen nőtt a rollerbalesetes sérülések száma, és ezek jellemzően igen súlyosak.

"Olyan sérüléskombinációkkal találkozunk, amilyenekkel eddig még nem. Például amikor egy elektromos rollerről valaki elrepül, mert megáll a kerék, mert beleütközik a roller egy padkába, akkor az elrepülő embernek sérül a feje, de sérül esetleg a hasa, a combja, a térde is, amit egy egyszerű rollerrel való eldőlésnél tulajdonképpen mi sosem tapasztaltunk" – mutatott rá.

Az elektromos rollerek akár óránként 50 kilométeres sebességgel is képesek menni, ennek ellenére egyelőre nem szerepelnek a KRESZ-ben felsorolt járművek között. Ennek hiányában a bírói gyakorlatra lehet hagyatkozni. Erről korábban Ujvári Ákos, az Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője beszélt az InfoRádióban.

"Az elektromos rollert a bírói gyakorlat gépi meghajtású járműnek tekinti, ha pedig gépi meghajtású jármű, akkor azzal az ittas állapotban elkövetett járművezetés megvalósítható" - szögezte le.

Tavaly az InfoRádió arról is beszámolt, hogy bizonyos elektromos járművekre és rollerekre kötelezővé tették a felelősségbiztosítást. Az insura.hu vezérigazgatója, Kozma Gábor szerint azonban kérdéses, hogy egy évekkel ezelőtt vásárolt roller esetén miként tudja igazolni egy tulajdonos, hogy rá nem vonatkozik a kötelezettség.

"Személyes véleményem az, hogy sokkal fontosabb lenne előírni, hogy rollert például 16 év alatt nem lehet használni, illetve hogy bukósisak legyen a használók fején."

Belgiumban is nagyon sok rollerbaleset történik. Idén az év első három hónapjában 62 százalékkal, 470-re nőtt az ilyenek száma, vagyis naponta átlagosan 5 történt. A belga hatóságok ezért fokozzák a rollerforgalmazók ellenőrzését, sőt uniós szinten kezdeményezni fogják a túl gyorsnak ítélt modellek forgalmazásának betiltását.

Magyarországon is készül az új KRESZ, amely a rollerekre vonatkozóan is tartalmaz majd szabályokat. Lázár János közlekedési miniszter is beszélt már erről:

"Most ősszel szeretném, ha ez a jogszabály átmenne a közigazgatási, politikai, társadalompolitikai egyeztetésen, és szeretném, ha 2026 nyarán, szeptemberében az új KRESZ hatályba lépne, kész van a szöveg, megegyeztünk a rendőrséggel, belügyminiszter úrral közösen javasoljuk a kormánynak az új KRESZ elfogadását '26-os hatálybalépéssel."

A szakértők

új mérőeszközt vetnének be a rollerek valós sebességének ellenőrzésére,

kötelezővé tennék a bukósisak és

sötétben a fényvisszaverő mellény viselését, illetve

szigorítanák a kerékméretre vonatkozó műszaki előírásokat.

Ezek azonban még csak tervek.

Van, ahol viszont továbbmentek ennél.