ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.86
usd:
338.47
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. július 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Putyin-Zelenszkij találkozó Budapesten: megszólalt a Fehér Ház

Infostart / MTI

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójának megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kedden az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra az értesülésre miszerint a Fehér Ház Budapestet javasolja egy háromoldalú ukrán-orosz-amerikai találkozó helyszíneként azt válaszolta, hogy "egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni".

Egy másik kérdés válaszolva Karoline Leavitt azt mondta, hogy "sok opcióról egyeztetnek" az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei, a két oldal, azaz Ukrajna és Oroszország képviselőivel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag elhangzott javaslatára, miszerint Moszkva is helyet adhatna egy magas szintű találkozónak, a fehér házi sajtótitkár úgy reagált, hogy nem fogja "kiteregetni" Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát, azon kívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.

Karoline Leavitt megjegyezte, hogy a kétoldalú orosz-ukrán csúcstalálkozó azt követően került napirendre, hogy mindkét vezető hajlandóságát fejezte ki erre, az előkészítésben pedig az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei vesznek részt.

Az amerikai médiumok közül a CBS jelentette meg azt az értesülést kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva, miszerint egy lehetséges orosz-ukrán-amerikai elnöki találkozó helyeként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné, az előkészítésen pedig már dolgozik az elnök biztonságáért felelős szolgálat.

Kezdőlap    Külföld    Putyin-Zelenszkij találkozó Budapesten: megszólalt a Fehér Ház

találkozó

vlagyimir putyin

helyszín

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Mintegy 46 ezer pirotechnikai effekt, és két helyszínen összesen 1300 drón várja majd az augusztus 20-i budapesti központi tűzijáték nézőit. Az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
 

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

Beindult Budapesten az operatív törzs

A tűzijátékok kilövik a hazai turizmust is

Eldőlt, milyen idő lesz az augusztus 20-i ünnepnapon és a tűzijáték idején

Donald Trump tisztázott pár kulcskérdést Ukrajna jövőjéről

Donald Trump tisztázott pár kulcskérdést Ukrajna jövőjéről

Elérhető-e a Krím visszaszerzése és a NATO-tagság? Mely országok küldenének katonákat Ukrajnába? Ezekről is beszélt az elnök a Fehér Házban az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tartott csúcstalálkozóját értékelve.
 

Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy mit kérnek a békéért cserébe

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Washington és európai szövetségesei már a háború utáni időszak biztonsági garanciáit tervezik Ukrajnának: a Pentagon több forgatókönyvet vizsgál, köztük európai csapatok bevetését amerikai irányítás alatt. Eközben, a mai napon a NATO is találkozik, hogy megvitassák a Trump-Putyin találkozó utáni fejleményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Adóemelés után itt az adócsökkentés? Bejelentette a kormány, ez a közteher csökkenhet

Adóemelés után itt az adócsökkentés? Bejelentette a kormány, ez a közteher csökkenhet

A szocho-csökkentés hatását a minimálbéremelés hatásával együttesen kell vizsgálni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

The US president conceded the war in Ukraine was "tough to solve" after several days of high-level talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 07:15
Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök
2025. augusztus 20. 05:40
Megtévesztőek a mai térképek, ezért átrajzolnák őket
×
×
×
×