Szavazó a bolíviai elnök- és parlamenti választásokon Parotaniban 2020. október 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Jorge Abrego

A jobboldali fordulat már az első kör után biztos Bolíviában

Infostart / MTI

Bolíviában két jelölt jutott tovább az elnökválasztás második fordulójába, kiejtve az országot közel két évtizede irányító baloldal képviselőit. A második fordulót október 19-én tartják

A vasárnapi szavazás első fordulójában a szavazatok 91 százalékának összeszámolása alapján a kereszténydemokrata párti Rodrigo Paz szenátor a szavazatok 32,8 százalékát szerezte meg, míg a Szabadság és Demokrácia Párt színeiben induló Jorge "Tuto" Quiroga, aki 2001-2002 között már betöltötte az elnöki posztot, 26,4 százalékot kapott.

Az eredmény súlyos csapás az országot a 2000-es évek eleje óta szinte megszakítás nélkül irányító Mozgalom a Szocializmusért (MAS) pártjára. A MAS színeiben induló Eduardo del Castillo a hatodik helyen végzett a szavazatok mindössze 3,2 százalékával.

elnökválasztás

választás

bolívia

