ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.14
usd:
339.53
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnĂśk beszĂŠl a sajtĂł kĂŠpviselĹihez, miutĂĄn Tulsi Gabbard, a Nemzeti HĂ­rszerzĂŠs Ăşj igazgatĂłja letette hivatali eskĂźjĂŠt Pam Bondi amerikai igazsĂĄgĂźgyi miniszter elĹtt a washingtoni FehĂŠz HĂĄzban 2025. februĂĄr 12-ĂŠn.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump egy valamiben elég biztos az orosz elnököt illetően

Infostart

Az amerikai elnök szerint orosz hivatali kollégája kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, és az újabb szankciókkal való fenyegetés valószínűleg hatással volt Moszkva azon döntésére, hogy akar találkozót. Donald Trump erről a Fox News rádió egyik showműsorában beszélt csütörtökön.

Az amerikai elnök – amint mondta – nem biztos abban, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Putyin megállapodást akar. Az eredménytelen találkozó esélyének nem ad többet huszonöt százaléknál – tette hozzá. Kérdésre válaszolva kijelentette: kudarc esetén biztos, hogy Oroszországnak következményekkel, egyebek között újabb szankciókkal kellene számolnia.

Beszélt arról, hogy amennyiben a pénteki találkozó jól sikerül, akkor beszélni fog róla az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a pénteki anchorage-i találkozót elsősorban egy második találkozó előkészítésének tartja, amelyen már valószínűleg területi kérdésekről is szó lesz.

„A második találkozó lesz nagyon-nagyon fontos, mert azon lesz megállapodás.

Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez mint egy sakkjátszma” – fogalmazott.

Trump beszélt arról is, hogy három helyszínt tart szem előtt egy következő találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel, bár a második találkozó nem garantált szerinte. Az volna a legegyszerűbb, ha maradnának Alaszkában, és oda utazna az ukrán elnök is egy háromoldalú csúcstalálkozóra – tette hozzá.

Hangsúlyozta hogy mindenképpen Putyin és Zelenszkij dolga lesz megállapodni. „Én nem folyok bele ebbe, hagyom, hogy ők tárgyaljanak” – mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatóján arról beszélt: az elnök azzal a reménnyel indul a tárgyalásra, hogy sikerül megállítani a háborút Ukrajnában, de egy átfogó rendezés hosszabb időt vesz majd igénybe.

„Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a béke érdekében hosszasan kell tárgyalni a biztonsági garanciákról, a területi vitákról és igényekről” – mondta. Minél tovább tart a háború, annál nehezebb lesz megállítani – szögezte le. „Meglátjuk, mit lehet elérni. Reménykedünk. Békét akarunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében, de végül Ukrajnán és Oroszországon múlik, hogy megállapodnak-e” – fűzte hozzá az amerikai diplomácia vezetője.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump egy valamiben elég biztos az orosz elnököt illetően

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

tűzszünet

háború

alaszka

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Richard Lutz, a Deutsche Bahn vezérigazgatója távozik pozíciójából, miután Patrick Schnieder közlekedési miniszter bejelentette a váltást a német vasúttársaság élén - jelentette a Bild.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?

Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?

Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

The Russian leader senses a chance for more international recognition, while his American counterpart hopes to play peacemaker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 20:30
Különös ügy: több napja sodródhattak a Szajna vízben a holttestek
2025. augusztus 14. 19:32
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének
×
×
×
×