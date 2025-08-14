Donald Trump egy valamiben elég biztos az orosz elnököt illetően

Az amerikai elnök – amint mondta – nem biztos abban, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Putyin megállapodást akar. Az eredménytelen találkozó esélyének nem ad többet huszonöt százaléknál – tette hozzá. Kérdésre válaszolva kijelentette: kudarc esetén biztos, hogy Oroszországnak következményekkel, egyebek között újabb szankciókkal kellene számolnia.

Beszélt arról, hogy amennyiben a pénteki találkozó jól sikerül, akkor beszélni fog róla az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a pénteki anchorage-i találkozót elsősorban egy második találkozó előkészítésének tartja, amelyen már valószínűleg területi kérdésekről is szó lesz.

„A második találkozó lesz nagyon-nagyon fontos, mert azon lesz megállapodás.

Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez mint egy sakkjátszma” – fogalmazott.

Trump beszélt arról is, hogy három helyszínt tart szem előtt egy következő találkozóra Putyinnal és Zelenszkijjel, bár a második találkozó nem garantált szerinte. Az volna a legegyszerűbb, ha maradnának Alaszkában, és oda utazna az ukrán elnök is egy háromoldalú csúcstalálkozóra – tette hozzá.

Hangsúlyozta hogy mindenképpen Putyin és Zelenszkij dolga lesz megállapodni. „Én nem folyok bele ebbe, hagyom, hogy ők tárgyaljanak” – mondta.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatóján arról beszélt: az elnök azzal a reménnyel indul a tárgyalásra, hogy sikerül megállítani a háborút Ukrajnában, de egy átfogó rendezés hosszabb időt vesz majd igénybe.

„Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy a béke érdekében hosszasan kell tárgyalni a biztonsági garanciákról, a területi vitákról és igényekről” – mondta. Minél tovább tart a háború, annál nehezebb lesz megállítani – szögezte le. „Meglátjuk, mit lehet elérni. Reménykedünk. Békét akarunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében, de végül Ukrajnán és Oroszországon múlik, hogy megállapodnak-e” – fűzte hozzá az amerikai diplomácia vezetője.