Filmbe illő szökés egy New Orleans-i börtönből

Tíz elítélt lyukat vágott a börtöncella falába, és megszökött egy New Orleans-i börtönből. - közölték helyi idő szerint pénteken a hatóságok. Hét szökevényt - köztük gyilkosságért elítélteket is - még keresnek.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a rabok egyesével kimásztak a lyukon, egyesek narancssárga rabruhában, mások hétköznapi öltözékben.

Surveillance footage shows New Orleans inmates escaping from jail and running across the highway ? pic.twitter.com/PaQFu2xU67

A szökevények egyike a lyuk fölé a következő üzenetet írta: "Túl könnyű volt, hahaha". Az írás mellé egy nyilat is rajzolt, amely a lyukra mutatott.

NEW: Photo shows hole through which inmates escaped at New Orleans jail.



"To easy lol," says one of the messages left on the wall. 10 inmates are still at large. pic.twitter.com/lAc4lynIhw