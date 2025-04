Ítéletidő pusztít az USA középső és déli területein

A Kentucky állambeli Frankfort városban egy megáradt folyó egy 9 éves fiút ragadott magával, aki buszmegálló felé tartott. Holttestét közel egy kilométerrel távolabb találták meg a vízben - közölték a helyi hatóságok. Hopkinsville központját a közeli folyó árasztotta el, tucatnyi embert kellett otthonából kimenteni. A település körzetében kevesebb mint két nap alatt mintegy 200 milliméter csapadék hullott, és vasárnapig további 150-200 milliméterre számítanak a meteorológusok.

Mike DeWine, Ohio állam kormányzója közölte, hogy mintegy 70 autóutat kellett lezárni. Életveszélyes villámáradások lehetősége miatt riasztás volt érvényben helyi idő szerint szombaton reggel Missouri, Texas és Arkansas állam egyes részein, valamint Louisiana államban, a Mississippi folyó völgyében, és az újabb viharokban tornádók kockázatára figyelmeztettek.

Szerda óta további 7 ember vesztette életét elsősorban tornádók miatt, amelyek számos államban alakultak ki, több tucat helyen, de riasztást több mint 300 helyre kellett kiadnia a viharjelző szolgálatnak. Pénteken Arkansas és Missouri államból jelezték forgószél kialakulását.

