Itt az első értékelés, mekkora veszélyt jelent a kínai madárinfluenzás eset

Viszonylag keveset tudunk még a megbetegedésről, amely madarakban is ritkán figyelhető meg, és náluk nem okoz súlyos betegséget a FAO szerint. A WHO a 41 éves kínai férfi esetével kapcsolatosan annyit hozott nyilvánosságra, hogy egyelőre még nem tudják, miként kapta el a betegséget, hol lehetett kitéve a H10N3-nak, de a helyi közösségben nem találtak más fertőzötteket, semmi sem utal tehát arra, hogy a kórokozó emberről emberre is terjedne – írja a Reuters.

Tény ugyanakkor, hogy a madárinfluenza-fajták még ha a madarakra nem is jelentenek veszélyt, emberekben sokkal súlyosabb állapot kialakítására is képesek: a H7N9 törzs 2016-17 telén 300 ember halálát okozta Kínában. A WHO tájékoztatása szerint ennél a törzsnél fellépett az egyébként ritka emberről emberre terjedés is.

A most felismert esetet sporadikusnak nevezik, és a hivatalos állásfoglalás szerint

a H10N3 jelentette kockázat alacsony.

Kínában időről időre előfrodulnak hasonló esetek – az országban nagy számban élnek vadon, illetve tenyésztve is madarak. A kevés esetből egyre többre derül fény a madárinfluenza-megfigyelésnek köszönhetően.

Februárban Ororszországból érkezett jelentés arról, hogy a H5N8 törzs embert fertőzött meg: ez a vírus Európa, Oroszország és Kelet-Ázsia baromfifarmjain is nagy károkat okozott. Hét ember is elkapta a fertőzést, tünetmentesen átvészelve. A mostani eset kapcsán a szakértők figyelik, hogy kialakul-e valahol H10N3-góc.

"Amíg a madárinfluenza-vírusok a baromfikban keringenek, a madárinfluenza szórványos megjelenése az emberekben nem meglepő, ami élesen emlékeztet arra, hogy az influenzajárvány veszélye továbbra is fennáll"

– közölte a WHO az eset kapcsán.

Ez a törzs nem számít túl gyakorinak, az elmúlt negyven év alatt mindössze 160 esetben sikerült izolálni. Az influenzavírusok azonban gyorsan mutálódhatnak, és keveredhetnek más, a gazdaságokban vagy a vándormadarak között keringő törzsekkel, ennek során pedig olyan genetikai változások mehetnek bennük végre, amelyek az emberre is veszélyt jelentenek.

Teljes bizonyossággal akkor jelenthető ki, hogy ez a törzs nem veszélyes az emberre, ha a génszekvenálást is nyilvánosságra hozzák. A madárinfluenza

A H5N8 még nem fertőzött embert, és a többi törzs esetében sem terjed könnyen a vírus emberről emberre.

Fertőzött állat, annak fészke vagy ürüléke megérintésével, illetve fertőzött állat húsának főzésre való előkészítésével lehet elkapni a betegséget leginkébb.

Nagyon sokféle madéinfluenza-törzs van, ezek közül az elmúlt években négy okozott csak aggodalmat : a H5N1 (1997 óta), a H7N9 (2013 óta), a H5N6 (2014 óta) és a H5N8 (2016 óta).

