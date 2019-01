Új kihívója lehet Donald Trumpnak

Elizabeth Warren demokrata párti szenátor személyében megvan a 2020-as amerikai elnökválasztás első hivatalos elnökjelölt-aspiránsa.

A massachusettsi szenátor videóüzenetben és támogatóinak küldött e-mailben jelentette be, hogy létrehozta az elnökválasztási kampányhoz szükséges, úgynevezett feltáró bizottságot. E bizottság révén gyűjthet majd pénzt a kampányához.

Elizabeth Warren said her 2020 campaign's central issue is the skyrocketing costs of housing, healthcare and education.



"It has been decades in which profits have gone through the roof and workers' incomes have stayed flat," she continued https://t.co/Ccu44mVS0a pic.twitter.com/JLaTCMvZA3