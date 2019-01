Castro is indulna az amerikai elnökválasztáson

A 44 éves Castro, akinek egyik nagymamája mexikói bevándorló volt, az első latin-amerikai származású politikus, aki bejelentette: indulni kíván, hogy megszerezze a Demokrata Párt jelöltségét a 2020-as elnökválasztásra.

"Amikor a nagyanyám majdnem száz éve megérkezett ide, aligha gondolhatta, hogy pusztán két nemzedékkel később egyik unokája az Egyesült Államok Kongresszusának tagja lesz, a másik pedig itt áll majd Önök előtt és kimondja ezeket a szavakat: jelöltetem magam, hogy az Egyesült Államok elnöke lehessek" - mondta a politikus, aki a Reuters hírügynökség szerint liberális kívülállóként fogja meghatározni magát a kampány során. Castro azt választotta választási szlogenjéül, hogy "Egy nemzet. Egy sors.".

As a kid growing up on the west side of San Antonio, I never thought that I’d one day be making this announcement: https://t.co/2NAIFEsCFh I’m exploring a candidacy for President of the United States in 2020 to renew the promise of this country for all. https://t.co/9jOBdjHcLO