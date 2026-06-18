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Nyitókép: Matthias Kulka/Getty Images

A kamatstop ügyében jönnek az új javaslatok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében.

Becsei András, a bankszövetség alelnöke, az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataira hivatkozva elmondta, hogy

mintegy 220 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik a kamatstop hatálya alá. Közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint.

A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatójuk (JTM) meghaladja a 40 százalékot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek.

Becsei András elmondta, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-ig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstopot.

A bankoknak a nemzetközi pénzügyi szabályok (IFRS) szerint a várható pénzáramlások megváltozását azonnal figyelembe kell venniük. Ez a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint mintegy 125 milliárd forintos egyszeri veszteséget eredményezhet szektorszinten, ugyanakkor lehet, hogy a pénzintézeteknek ennél szigorúbb értelmezést kell figyelembe venniük: ha úgy tekintik, hogy a kamatfelár-kiesés tartósan fennmarad, akkor akár 300 milliárd forintos számviteli veszteséget is el kellene számolniuk, amit a szabályozás megváltozásával vagy a hitelek kifutásával visszaírhatnak - ismertette.

A vezérigazgató-helyettes felidézte, hogy a kamatstop 2021 végi bevezetése váratlanul érte a bankszektort, miközben a hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Több bankkal együtt az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult, legutóbb májusban, fél évvel az újabb hosszabbítás után: indítványukat a legfőbb bírói szerv befogadta.

Megjegyezte, hogy a kamatstopnak 2022 őszén, amikor az alapkamat 18 százalékra ugrott, volt létjogosultsága.

Becsei András szerint saját számításaik alapján mintegy 10 ezer olyan ügyfél lehet a bankszektorban, akit nem lenne célszerű kitenni a piaci folyamatoknak. A bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki ezen 10-19 ezer fős sérülékeny csoport védelmére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sérülékenység meghatározásához objektív szempontokra van szükség.

Az elmúlt időszakban a magyar hozamok esésével jelentős kamatkonvergencia indult el, amely kedvezőbb környezetet teremthet - tette hozzá.

Kármán András pénzügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, 2026. április 17-től

határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referenciakamat-stop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben,

ha a kormány törvényjavaslatát Országgyűlés elfogadja. Addig fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget – tette hozzá.

Jelenleg a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése zajlik.

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Kezdőlap    Gazdaság    A kamatstop ügyében jönnek az új javaslatok

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