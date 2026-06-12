Vita a kamatstop megszüntetéséről: 200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint

Kármán András pénzügyminiszter közlése és a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a következő hónapokban egyeztetések indulnak arról, milyen támogatás maradhat a valóban rászoruló adósoknak. A Fidesz szerint a kamatstop kivezetése több százezer család terheit növelheti meg jelentősen – írja az Index összefoglalója.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arról írt, hogy a jelzáloghitelek kamatstopja – amelyet 2022. január 1-jén vezetett be az Orbán-kormány fél évre, majd 2026. április 17-én határozatlan időre meghosszabbított – szeptember 30-án véget érhet. A kamatstop 2,02 százalékon rögzítette a referenciaértéket, de az elmúlt években 16 százalék is volt, miközben most már egy ideje 6,5 százalék.

A törvénytervezetben a kormány azt írja, hogy a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi feltételek mellett fenntarthatatlan. Éppen ezért szeptember 30-ig még meghosszabbítanák, utána viszont kivezetnék az intézkedést. Kármán azt is leírta, hogy a következő hónapokban szakmai és társadalmi egyeztetéseket is tartanak majd a témában, „hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget”.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője rövid videóban reagált arra, hogy „a Tisza-kormány megszünteti a kamatstopot, ami 216 ezer családnak jelent majd komoly terheket”. Elmondása szerint ez a 216 ezer család az elmúlt négy évben 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett vissza törlesztőrészletként, most viszont változik a helyzet.

Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az európai uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok tíz- és százezreinek – fogalmazott Gulyás.