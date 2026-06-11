Átadták a Klasszis privátbanki, privátbankári és bizalmi vagyonkezelési szakértői díjakat

Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026 díjat a Hold Alapkezelő nyerte el. A díjra a hazai privátbankok pályázhattak egy összetett űrlap kitöltésével, amelyben a szolgáltatás különböző jellemzőit és a 2025-ös működés legfontosabb adatait mutathatták be. A pályázatok értékelésében a Klasszis Média munkatársai mellett külső szakértők vettek részt. Az értékelés során az ügyfélkiszolgálás és a szolgáltatási szint, valamint az innováció bírt a legnagyobb súllyal, emellett az üzleti modell és stratégia, a bizalmi vagyonkezelési és vagyonstrukturálási megoldások, a referenciák és az ügyfél-elégedettség számított kiemelt szempontnak. A zsűri külön értékelte a befektetési teljesítményt is.

A hazai privátbankok három kategóriában jelölhették privátbankáraikat díjazásra. Az általános kategória mellett külön kategóriában szerepeltek a „feltörekvő”, azaz 40 év alatti privátbanki tanácsadók, valamint a „kiemelt” tanácsadók, akik jellemzően 300 millió forintnál nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelek körét kezelik. A kiemelt tanácsadókról szakmai szavazás döntött, a másik két kategóriában pedig a klasszis.hu oldalon indított közönségszavazás eredményét is figyelembe vették 50 százalékos súllyal. A szakmai szavazáson a privátbankok egy-egy szavazattal rendelkeztek, saját jelöltjeikre nem szavazhattak. A piaci szereplők jelentős része leadta szavazatát, a közönségszavazáson pedig 2167 érvényes voks érkezett be.

A díjazottak:

Az Év Klasszis Privátbanki Tanácsadója 2026: Benecz Norbert - K&H privát bank

Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója: Dell'Edera Márk - Erste Private Banking

Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója: Hegedűs Zoltán - OTP Private Banking

Az Év Klasszis Bizalmi Vagyonkezelési Szakértője díjat az Apelso Trust kapta. Ennél az elismerésnél azokat a cégeket keresték, amelyek a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó strukturálási és jogi munkákat végzik, nem pedig a BVK-számlavezetőket. Privátbanki szolgáltatók és a nemzetközi privátbanki piacon tevékenykedő szereplők körében végeztek felmérést: a cégek rangsorolva adták meg 3-3 partnerüket, akikkel a legjobb a szakmai együttműködésük.

Az első helyezett az Apelso Trust lett, a második a Jalsovszky Ügyvédi Iroda, a harmadik pedig az RSM Hungary. Jelölést kapott még az Andersen Adótanácsadó, a Confido Trust, a Crystal Worldwide, a Deloitte, a Klart Legal ügyvédi társulás, a PWC és a Sine Qua Non Trust.

A rendezvényen díjazták a nyugdíjpénztári portfóliókat és a legjobb innovációkat is. Az átadott díjak listáját a rendezvenyek.klasszis.hu weboldalon lehet böngészni.