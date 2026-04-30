Meglepő adat érkezett a magyar gazdaságról

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után – 2022 harmadik negyedéve óta először – szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását – közölte előzetes jelentésében a hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül.

Az első negyedévi részletes GDP-adatokat június 2-án közli második becslése alapján a KSH.