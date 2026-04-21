„Teuro”, „mille lire” és olcsó hitelek, avagy mit éreztek az emberek az euróból

Egy római bárpultnál 2002 tavaszán egy idős úr leteszi az aprót, ránéz a kávéscsészére, majd a blokkra, és azon töpreng, hogy miért kerül dupla annyiba a kávéja csak azért, mert Olaszország lecserélte a lírát euróra. Innen indul az euró hétköznapi története. Nem a makrogazdasági tankönyvek, hanem a kávék, a baguette-ek és a lakbérek világából.

Drága németek

Németországban, ahol az induláskor a gazdaság stabil volt, az infláció pedig alig 2 százalék körül mozgott, a lakosság mégis elégedetlen volt. Megszületett egy új szó, a Teuro. A „teuer” (drága) és az euró összeolvadása a németek azon életérzését öntötte szavakba, mely szerint a pénznem lecserélése áremelkedést eredményezett.

Egy berlini kávézóban a korábban 2 márkás kávé 1,50 euró lett. Papíron ez nem drámai változás, ugyanis a hivatalos árfolyam szerint egy euró 1,95583 márkával volt egyenértékű, ám a lakosság pénztárcájának egyértelműen fájt ez a közel 50 százalékos áremelés.

A Bild címlapon hirdette: „Alles wird teurer!”, azaz minden drága lesz. Hans Eichel pénzügyminiszter próbálta nyugtatni a németeket, a jó inflációs statisztikákra mutatva, ám ettől még igaz, hogy a kereskedők sokszor felfelé kerekítettek, ami különösen az alacsony árú termékek esetében jelentett érzékelhető áremelést.

A márka iránti nosztalgia sokáig élt, és a német köztudat ma is úgy gondol a pénzcserére, mint burkolt áremelésre. Azonban tény, hogy a német exportmotor felpörgetésében a közös valuta bevezetésének komoly szerepe volt.

Egy olasz eszpresszó

Olaszországban hasonló folyamatok zajlottak. Egy euró 1936,27 lírával volt egyenértékű. A taljánoknak egy ezerlírás lényegében aprópénznek számított. Amikor az új pénz bevezetésekor egy eszpresszó árát 1000 líráról 1 euróra emelték, akkor az olaszok kedvenc itala ugyanúgy aprópénzbe került.

„Uno euro = mille lire”, azaz egy euró vagy ezer líra, mondták a baristák a vendégeknek. Ezzel azt sugallták, mintha a két szám egyenlő lenne. Pedig nem volt az. A kávézók árazása közel 100 százalékos áremeléssel volt egyenértékű az új valutára való áttéréskor.

A La Repubblica úgy fogalmazott, hogy az euró megeszi a fizetéseket. A kisvállalkozók is felfelé kerekítettek, a bérek esetében viszont jellemzően precíz átváltás történt, mikor az euróban számított értéket meghatározták.

Nem meglepő, hogy maga Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök is nyíltan kritizálta az eurót. Eközben az is igaz, hogy a turizmus egyértelműen profitált az egységes valutából. Hiszen a németeknek, franciáknak és hollandoknak nem kellett pénzt váltani, vagy az étlapot olvasva bonyolult valutaváltási műveleteket végezni a fejükben.

Francia pékségek

Franciaországban a váltás csendesebbnek tűnt, de a felszín alatt ott húzódott a feszültség. Egy euró 6,55957 frankot ért. A baguette ára szimbolikus kérdéssé vált. Ha ugyanis a mindennapi kenyér drágul, akkor a franciák forronganak.

A Le Monde szerint az inflációs statisztikák nem győzték meg a vásárlókat. A hivatalos érték 1,5-2 százalékot mutatott, de az emberek ennél magasabb drágulási ütemet éreztek.

A boltok kettős árazása, azaz az, hogy egy ideig frankban és euróban is kiírták az összeget, segített az átállásban. De – főleg az idősebbek számára – a frank elvesztése kulturális veszteség is volt. Franciaországban a politikai stabilitás és az Európai Központi Bankba vetett bizalom tompította a sokkot, de a fogyasztói bizalom átmenetileg így is megingott.

Szlovák szigor

Szlovákiában egészen más hangulat uralkodott 2009-ben. Pozsonyban az árakat hónapokig ugyancsak két pénznemben írták ki. Északi szomszédunkban 30,126 korona ért egy eurót. A hatóságok szinte vadásztak azokra, akik túlságosan nagy mértékben kerekítettek felfelé.

Az infláció ennek a szigornak következtében 2-3 százalék körül maradt. És bár kezdetben volt bizalmatlanság, az eurót hamar elfogadták a szlovákok. Az autóipar exportja erősödött, hiszen a pénznem egyértelműen stabilabbá vált.

Görög tragédia

Görögországban az euró egy ideig elfedte a problémákat. Itt egy euró 340,75 drachmát ért. A turizmus fellendült, hiszen az ártranszparencia nőtt a külföldiek számára. De hiányzott a közös valutához elengedhetetlen fiskális fegyelem.

A 2010 utáni válság során a közös pénz inkább probléma volt, mint segítség. Hiszen a hellének kezéből kivette a korábbi válságkezelések eszközét, a valuta leértékelését. 2015-ben a görög kormány pontosan ezért gondolkozott el erősen azon, hogy visszavezeti a drachmát, ezt az ötletet azonban végül elvetették.

Spanyol kilátások

Spanyolországban az euró egy másik történetet írt, az olcsó hitelét. Itt egy euró 166,386 pesetát ért. De ami a legnagyobb hatást gyakorolta a gazdaságra, az nem az átváltási árfolyam volt, hanem a kamatok zuhanása.

Egy spanyol könnyebben és olcsóbban jutott hitelhez, mint valaha. Nem csoda, hogy úgy vették a helyiek a lakásokat és a kocsikat, mintha nem lenne holnap. Az El País is egyenlőségjelet tett az euró és az olcsó hitel közé.

A megnövekedett vásárlások következtében a lakásárak elszálltak, a hitelboom felfújta az ingatlanpiacot. Az infláció hivatalosan mérsékelt maradt, de az élet drágulását sokan megérezték a lakhatási költségek emelkedésén keresztül. A 2008-as válság során azonban a buborék kipukkadt, aminek munkanélküliség, eladósodottság, és csalódottság volt a követlezménye.

Az euró tanulsága

Ha ezeket a történeteket egymás mellé tesszük, kirajzolódik egy furcsa kép. Az euró nemcsak egy új valuta volt, hanem tükör is egyben. Megmutatta, hogyan érzékeljük az értéket. A számok átváltása nem pusztán matematikai művelet, hanem pszichológiai is. Van, aki a kávé árának emelkedését látja meg benne, és van, aki az olcsóbb hitelt.

A legfontosabb tanulság talán az, hogy a pénz nemcsak mér, hanem mesél is. Az euró története nem az árfolyamokról szól igazán, hanem arról, hogy az emberek hogyan értelmezik a változást. Egy valuta bevezetése egyszerre gazdasági reform és társadalmi próbatétel is. És ebből a szempontból a legfontosabb változó nem is az infláció, hanem a bizalom.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője