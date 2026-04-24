2026. április 24. péntek György
50 EUR euro bank note standing on top of a pile of hungarian 20000 forint HUF Ft bank notes background. Currency devaluation illustration
Nyitókép: Getty Images/ Daniel Kadar

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.

Az április 12-ei országgyűlési választás végeredménye után meglóduló forinterő sokáig kitartott, majd némi gyengülés következett. Szerda délután az euró 363, míg a dollár 309 forintos szinten állt. Az MBH Bank elemzési centrumának vezetője szerint a mostani szintekről már nem fog tartósan tovább erősödni a forint. Árokszállási Zoltán az InfoRádióban azt mondta, az elmúlt hetekben látott nagyon intenzív erősödés mögött olyan okok állnak, amelyek joggal erősítették a hazai fizetőeszközt.

Mint fogalmazott, április 12-én „földcsuszamlásszerű győzelmet aratott” a legnagyobb hazai ellenzéki párt, amely ennek köszönhetően jelentős változásokat tud majd végrehajtani Magyarországon. A Tisza-kormány bevezetné az eurót és minél előbb megszerezné a visszatartott európai uniós forrásokat. Mindkét kitűzött célnak forinterősítő hatása van jelenleg is. Árokszállási Zoltán kiemelte:

az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelenthet a beruházások külső finanszírozásában,

aminek az elmaradása az elmúlt években jelentős kieséssel járt, hiszen nem érkeztek meg az uniós pénzek.

Az euró magyarországi bevezetésére reálisan 2030 után lehet esély,

és ha ez megvalósul, az elemző szerint lejjebb mehetnek a magyar finanszírozási költségek, az állampapírhozamok és a kamatok is. Ez majd nagy nyereséget jelent mindazoknak, akik rendelkeznek ilyen papírokkal, és ezért a külföldi befektetők ráugrottak a magyar papírokra.Az elmúlt hetekben elsősorban ezek a folyamatok, tényezők hajtották felfelé a forintot.

Ugyanakkor Árokszállási Zoltán azt gondolja, hogy

a 360-365 forintos szint az euró esetében most már nem biztos, hogy teljes összhangban van a fundamentumokkal, mivel az elmúlt években nagyon magas volt az inflációs többlet Magyarországon,

aminek a következtében jóval drágábbak lettek az egyes termékek. Ha egy ilyen helyzetben elkezd erősödni a forint, akkor az elemző megfogalmazása szerint „a külföld válik egyre olcsóbbá számunkra”, ami viszont egy feltörekvő gazdaság esetében nem reális. Egy ilyen pálya akkor „jöhetne össze”, ha nagyon gyorsan növekedne a gazdaság és sokat javulna a termelékenység, „ezt viszont nem látjuk”. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a jelenlegi helyzetben indokolt a forint erősödése, de „talán nem ekkora mértékben”. Az MBH Bank elemzői az év végére 3 százalék körüli gyengülést valószínűsítenek a jelenlegi árfolyamokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy

2026 végén 375 körüli szinten lehet az euró-forint árfolyam.

Árokszállási Zoltán úgy fogalmazott, kisebb, nyitott, exportorientált gazdaságban nem teljesen mindegy, hogy hol van a devizaárfolyam, és a forint az elmúlt napokban már túl magas szintre jutott. „Egy bizonyos szint után ez már reálgazdasági áldozatokkal jár. Ha olyan helyzet állna elő, hogy az infláció 6-10 százalék lenne, akkor a jegybanknak lehetne olyan eszköze, hogy jelentős devizaárfolyam-erősítésen keresztül olcsóbb importtal hűteni tudja az inflációt” – magyarázta az elemző.

Árokszállási Zoltán elmondta: az infláció egy része most „mesterségesen el van nyomva”, de még így is 2 százalék alatt volt februárban és márciusban is. Ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon és a jegybank 3 százalékos inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, az elemző szerint a jelenleginél gyengébb forintra van szükség. Bár a pénzügyi hangulat jelenleg meglehetősen jó, és

a következő hetekben még akár tovább is erősödhet a forint, az elemző szerint csak átmeneti javulással lehet kalkulálni.

„Mi arra számítunk, hogy az év végére a mostaninál valamivel gyengébb forint lesz, mert szerintünk a 370 feletti szint van inkább összhangban a magyar gazdasági fundamentumokkal” – tette hozzá az MBH Bank vezető elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is.

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

