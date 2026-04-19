2026. április 19. vasárnap
Electric car concept running on the road. elektromos autók akkumulátor töltöttség
Nyitókép: Jae Young Ju/Getty Images

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása

Vendégszerző

A benzinár-emelkedés elsőre egyszerű pénztárcasokk, hiszen többet fizetünk ugyanazért. Valójában azonban mélyebb gazdasági átrendeződés zajlik. Az ársokk nemcsak fájdalmat okoz, hanem döntésre kényszerít, és ezzel felgyorsítja a technológiaváltást. Ami tegnap még alternatíva volt, ma már racionális választás.

Minél drágább a benzin, annál gyorsabban válik irrelevánssá. Ez elsőre ellentmondásnak tűnik, de mégis, a mai autópiac pontosan így működik. A paradoxon feloldásához érdemes egy lépést hátralépni. Amikor az üzemanyag ára megugrik, a legtöbben ezt egyszerű költségnövekedésként élik meg. Drágább a tankolás, kevesebb marad a pénztárcában.

A közgazdasági logika azonban mélyebb. Az ársokk nem új igényt teremt, hanem láthatóvá teszi a már létező alternatívákat. Az elektromos autó nem tegnap született meg, de sokáig egyfajta jövőbeli ígéretként tekintettünk rá. A drága benzin viszont átteszi a jelenbe.

Márciusban Európában mintegy 540 ezer plug-in autót adtak el, közel 37 százalékos éves növekedéssel, miközben Magyarországon is látványos a gyorsulás. Az első negyedévben 35 százalékkal több zöld rendszámot adtak ki, márciusban pedig 44 százalékos volt az ugrás. Ez nem pusztán keresleti kilengés, hanem egy technológiai küszöb átlépése.

Nem csak autót cserélünk, gondolkodást is

Rövid távon mindez valóban helyettesítési hatásként jelenik meg. Ha a belső égésű autó használatának költsége nő, a fogyasztó újraszámol. Mennyibe kerül valójában egy autó birtoklása? De a döntő kérdés nem az, hogy hányan mennek be ma egy szalonba, hanem az, hogy megváltoznak-e a várakozások.

Amint a háztartások, a céges flották és a finanszírozók elkezdenek tömegesen az elektromos hajtás felé fordulni, beindul egy önmegerősítő folyamat. Nő a volumen, javul a kínálat, fejlődik a töltőhálózat, csökken a bizonytalanság. Ez már nem ciklikus reakció, hanem strukturális átalakulás. Az ár már nem csupán fáj, hanem tanít is. És amit most tanulunk, az hosszú időre meghatározza a közlekedés szerkezetét.

Olajsokk akkor és most

A történelem tanulsága segít megérteni, miért más a jelenlegi helyzet. A hetvenes évek olajválságai idején az alkalmazkodás a meglévő technológián belül zajlott. Kisebb autók, alacsonyabb fogyasztás, energiatakarékosság. A dízel térnyerése is inkább késleltetett válasz volt.

Az olajsokk megváltoztatta a költségstruktúrát és a szabályozást, de kellett egy évtized, mire a technológia valóban versenyképessé vált. Ma viszont az alternatíva már itt van. Az elektromos autó sok felhasználási esetben nemcsak életképes, hanem versenyképes is. Ez a különbség mindent felgyorsít. Ami korábban lassú evolúció volt, ma hirtelen ugrássá válik.

Árnyomásból technológiai váltás

Más iparágakban is ugyanaz a mechanizmus rajzolódik ki. Amikor az építőiparban az acél és a fa ára megugrott, a beruházók nem egyszerűen többet fizettek, hanem technológiát váltottak. Előregyártott elemek, moduláris megoldások, anyagtakarékos tervezés kerültek előtérbe.

A mezőgazdaságban a műtrágyaárak robbanása precíziós gazdálkodást, talajkímélő rendszereket és inputcsökkentést hozott. Az általános minta világos A növekvő ár innovációt eredményez, ami új egyensúlyi helyzetet teremt. A piac nem passzívan szenvedi el a sokkot, hanem újraszervezi önmagát. Az elektromos mobilitás ebben a folyamatban most kulcsszereplő.

Amikor a térkép drágítja a tankolást

A geopolitika mindezt tovább gyorsítja. Az olajpiac sosem volt pusztán gazdasági kérdés. A Hormuzi-szoros, az orosz export, a közel-keleti konfliktusok mind kockázati prémiumot építenek az árba. Rövid távon ez inflációt és bizonytalanságot hoz, hosszabb távon viszont átírja a döntéseket.

Ha az olaj nemcsak drága, hanem kiszámíthatatlan is, akkor a beruházások eltolódnak. Több akkumulátorgyár, több megújuló kapacitás, több hálózatfejlesztés. Az államok is tanulnak. A tűzoltó intézkedéseket iparpolitika követi. Az ársokk így nemcsak piaci, hanem stratégiai jelzés.

Az elektromos korszak nyertesei

Az új nyertesek klubja ennek megfelelően formálódik. A nyersanyagtermelők kézenfekvő haszonélvezők, de a valódi érték a lánc közepén keletkezik. Az akkumulátorgyártás, a járműtechnológia és az energiarendszerek integrációja dönti el, ki viszi el a profitot.

Kína ebben ma domináns, de az Egyesült Államok és Európa iparpolitikával próbál felzárkózni. Norvégia pedig azt mutatja meg, milyen az, amikor az olcsó, tiszta energia és az elektromos közlekedés egymást erősíti.

Összeszerelő ország vagy innovátor nemzet?

Magyarország ebben a történetben nyertes lehet. Az autóipari és akkumulátoros beruházások (a BYD szegedi gyára, a BMW debreceni üzeme, a CATL projektje) komoly növekedési potenciált hordoznak. Ha az európai kereslet erős marad, az export és a foglalkoztatás is profitálhat.

Ugyanakkor a függőség veszélye is nő. Kínai technológia ölt kart a nyugat-európai piaccal, mindez a globális konjunkturális helyzet előterében. Ha a hozzáadott érték alacsony marad, és a kutatás-fejlesztés máshol koncentrálódik, akkor a mostani fellendülés gazdasági hatása mérsékelt lesz.

Amikor a benzinkút tanít

A végső tanulság egyszerű, mégis gyakran félreértett. Az ársokk nemcsak költség, hanem információ. Megmutatja, mely technológiák életképesek, egyben felgyorsítja a váltást is. A drága benzin nem pusztán fájdalmat jelent, hanem orientál is. És ha jól olvassuk ezt az iránytűt, könnyen lehet, hogy éppen a legdrágább tankolások nyitják meg az utat egy olcsóbb, stabilabb jövő felé.

A szerző Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

üzemanyagár

elektromobilitás

átrendeződés

elektromos autó

Hét másodperces, deepfake videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia
Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció” kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.
Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Újabb Titanic-ereklyét árvereznek el, több százmillió forintért kelhet el a kincs

A Titanic roncsai közül kalapács alá kerül április 22-én egy kivételes aranyóra, amely hajdan John Jacob Astoré volt. A tárgyat minimum félmillió dolláros becsértékkel dobták piacra a pénzember örökösei. A közelmúltban egy másik Titanic-leletet is elárvereztek, őrült összeget, 2,3 millió dollárt (mintegy 760 millió forintot) adtak tavaly novemberben egy zsebóráért, amely ugyancsak a 114 évvel ezelőtt jéghegynek ütközött luxushajó utasáé volt.

Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani

Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

