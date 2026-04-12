2026. április 12. vasárnap
Young woman doing grocery shopping in supermarket. Plastic bottle mockup for packaging design.
Nyitókép: Oscar Wong/Getty Images

Kivezet egy termékfajtát az egyik legismertebb üzletlánc

Infostart

Jelentős környezetvédelmi sikert ért el a Sea Shepherd Global nemzetközi szervezet: Európa egyik legnagyobb drogérialánca, a dm-drogerie markt úgy döntött, beszünteti a krillhalászatból származó összetevőket tartalmazó készítmények forgalmazását.

A 14 európai országban több mint 4000 üzletet működtető vállalat bejelentette, hogy minden krillt tartalmazó terméket kivezet a kínálatából. A döntés értelmében a drogérialánc saját márkás termékeiben már korábban felhagyott a krillolaj használatával, a külső gyártóktól származó készítmények utánpótlását pedig leállította. A polcokon lévő raktárkészletet még értékesítik, de újabb beszerzéseket már nem indítanak - írja a prove.hu.

A környezetvédők és tengerbiológusok figyelmeztetése szerint a krill kulcsszerepet tölt be a tengeri táplálékláncban, hiszen ez a kisméretű rákféle a bálnák, fókák és pingvinek elsődleges táplálékforrása. Az intenzív, vonóhálós halászat nemcsak az ökoszisztéma alapjait veszélyezteti, hanem a tengerfenék üledékének felkavarásával jelentős mennyiségű tárolt szén-dioxidot is felszabadít.

Míg egyes országok, például Görögország, már határozott lépéseket tettek a fenékhálós halászat korlátozására a védett vizeken, a nemzetközi szabályozás továbbra is nehézkes.

Fotónk illusztráció.

kereskedelem

halászat

drogerie markt

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell.
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap?
Magyarország békéje és biztonsága most a tét.
 
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Pattanásig feszült a helyzet a két szomszéd között, 800 kilométernyi határ a tét

Kambodzsa felszólította Thaiföldet, hogy a lehető leghamarabb folytassa a vitatott határ kijelöléséről szóló tárgyalásokat; a régóta fennálló vita tavaly véres összecsapásokhoz vezetett.

Választás 2026: itt van minden fontos tudnivaló a szavazásról, így választunk ma

Cikkünkben összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tudnivalók erről a napról: mire, kikre szavazunk és hogyan?

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

2026. április 12. 08:21
Egészen újfajta módon próbál pénzt keresni a Lidl
2026. április 11. 20:30
NAV-figyelmeztetés érkezett
