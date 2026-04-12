Kivezet egy termékfajtát az egyik legismertebb üzletlánc

A 14 európai országban több mint 4000 üzletet működtető vállalat bejelentette, hogy minden krillt tartalmazó terméket kivezet a kínálatából. A döntés értelmében a drogérialánc saját márkás termékeiben már korábban felhagyott a krillolaj használatával, a külső gyártóktól származó készítmények utánpótlását pedig leállította. A polcokon lévő raktárkészletet még értékesítik, de újabb beszerzéseket már nem indítanak - írja a prove.hu.

A környezetvédők és tengerbiológusok figyelmeztetése szerint a krill kulcsszerepet tölt be a tengeri táplálékláncban, hiszen ez a kisméretű rákféle a bálnák, fókák és pingvinek elsődleges táplálékforrása. Az intenzív, vonóhálós halászat nemcsak az ökoszisztéma alapjait veszélyezteti, hanem a tengerfenék üledékének felkavarásával jelentős mennyiségű tárolt szén-dioxidot is felszabadít.

Míg egyes országok, például Görögország, már határozott lépéseket tettek a fenékhálós halászat korlátozására a védett vizeken, a nemzetközi szabályozás továbbra is nehézkes.

