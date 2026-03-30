2026. március 30. hétfő
A Woman Is Holding A Credit Card, Typing on A Laptop Keyboard. Theres a Notepad and a Pen next to it. The Concept of Buying Online, Ordering Products at Home, and paying via the Internet.
Nyitókép: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Lecsaphat Damoklész kardja – életbe léphet az online vám

Brazília lépése számos online szolgáltatást megdrágíthat világszerte.

Megállapodás nélkül zárult a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri találkozója Kamerunban. Brazília megakadályozta az elektronikus adatátvitelekre, így például a letöltésekre és streamingre vonatkozó vámmentesség meghosszabbítását – jelentette az Economx.

Mint írják, Ngozi Okonjo-Iweala, a WTO főigazgatója kijelentette, hogy az e-kereskedelmi moratórium lejárt, tehát az országok vámokat vethetnek ki az elektronikai termékekre. Hozzátette, hogy a WTO reméli, sikerül visszaállítani a moratóriumot, és hogy Brazília és az USA megállapodásra jutnak a kérdésben. A tárgyalások során az Egyesült Államok tartós, vagy legalábbis hosszabb távú hosszabbítást szorgalmazott, Brazília pedig rövidebb, legfeljebb kétéves megoldást támogatott, részben mezőgazdasági engedményeket kérve. Várhatóan Genfben, májusban folytatják a tárgyalásokat.

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter a kialakult helyzetet „jelentős csapásnak” nevezte a globális kereskedelem számára

Az üzleti szféra képviselői a kiszámíthatóság hiányát hangsúlyozták, az amerikai fél szerint Brazília és néhány támogatója egy „majdnem konszenzusos” dokumentumot blokkolt. Több feltörekvő ország kifogásolja a vámokból származó potenciális bevételek elvesztését, Brazília pedig arra mutatott rá, hogy a gyorsan változó digitális gazdaság miatt hosszabb távon nehéz előrejelezni a szabályozási igényeket – teszik hozzá.

Mint írják, a moratórium 1998 óta volt érvényben, rendszeresen meghosszabbították, célja pedig a digitális kereskedelem vámmentességének fenntartása volt. Egyes becslések szerint megszűnése a fejlett gazdaságok GDP-jét mintegy 0,5 százalékkal, a fejlődő országokét pedig akár 2,5 százalékkal is csökkentheti. A tényleges vámkivetés sok országban viszont kapacitáskorlátokba ütközhet.

Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?

Rákosrendező lehet Budapest jövőjének a mintapéldája, de ez attól is függ, mennyire sikerül összehangolni a zöld és szociális célokat – mondta Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban. Hozzátette: a területre tervezett Parkváros egyszerre zöld és befogadó fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha több erős önkormányzati eszköz áll rendelkezésre.
Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Tizenhét milliárdos beruházást hajt végre egy chipsgyártó vállalat Magyarországon

A belga SUGO FOOD Kft. körülbelül 17,5 milliárd forint értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban.

Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért

Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a boltlánc.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

