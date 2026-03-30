Lecsaphat Damoklész kardja – életbe léphet az online vám

Megállapodás nélkül zárult a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri találkozója Kamerunban. Brazília megakadályozta az elektronikus adatátvitelekre, így például a letöltésekre és streamingre vonatkozó vámmentesség meghosszabbítását – jelentette az Economx.

Mint írják, Ngozi Okonjo-Iweala, a WTO főigazgatója kijelentette, hogy az e-kereskedelmi moratórium lejárt, tehát az országok vámokat vethetnek ki az elektronikai termékekre. Hozzátette, hogy a WTO reméli, sikerül visszaállítani a moratóriumot, és hogy Brazília és az USA megállapodásra jutnak a kérdésben. A tárgyalások során az Egyesült Államok tartós, vagy legalábbis hosszabb távú hosszabbítást szorgalmazott, Brazília pedig rövidebb, legfeljebb kétéves megoldást támogatott, részben mezőgazdasági engedményeket kérve. Várhatóan Genfben, májusban folytatják a tárgyalásokat.

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter a kialakult helyzetet „jelentős csapásnak” nevezte a globális kereskedelem számára

– olvasható a cikkben.

Az üzleti szféra képviselői a kiszámíthatóság hiányát hangsúlyozták, az amerikai fél szerint Brazília és néhány támogatója egy „majdnem konszenzusos” dokumentumot blokkolt. Több feltörekvő ország kifogásolja a vámokból származó potenciális bevételek elvesztését, Brazília pedig arra mutatott rá, hogy a gyorsan változó digitális gazdaság miatt hosszabb távon nehéz előrejelezni a szabályozási igényeket – teszik hozzá.

Mint írják, a moratórium 1998 óta volt érvényben, rendszeresen meghosszabbították, célja pedig a digitális kereskedelem vámmentességének fenntartása volt. Egyes becslések szerint megszűnése a fejlett gazdaságok GDP-jét mintegy 0,5 százalékkal, a fejlődő országokét pedig akár 2,5 százalékkal is csökkentheti. A tényleges vámkivetés sok országban viszont kapacitáskorlátokba ütközhet.