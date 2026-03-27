Az EP feltételekhez kötné az amerikai termékekre kivetett uniós vámok csökkentését

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök 2025. július 27-én a skóciai Turnberryben jutott megállapodásra a vám- és kereskedelmi kérdésekben, amely a tervek szerint eltörli az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámok nagy részét, és piaci hozzáférést biztosít számos amerikai tengeri eredetű élelmiszer és mezőgazdasági termék számára.

Az Egyesült Államokból származó egyes áruk behozatalára vonatkozó vámok kiigazításáról szóló jogszabállyal kapcsolatos álláspontjukban az EP-képviselők megerősítették azt a javasolt felfüggesztési záradékot, mely számos feltétel mellett lehetővé tenné az egyesült Államokkal szembeni vámkedvezmények felfüggesztését. Az összes vagy egyes kereskedelmi termékek behozatalának felfüggesztésére vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság tehetne, ha az Egyesült Államok a megállapodás szerinti 15 százalékos felső határt meghaladó további vámokat vagy bármilyen új vámot vetne ki az EU-ból származó árukra.

A felfüggesztési záradék akkor is aktiválható lenne, ha Washington a megállapodás céljaival ellentétes módon diszkriminálná az uniós gazdasági szereplőket, veszélyeztetné a tagállamok területi integritását, kül- és védelmi politikáját, vagy gazdasági kényszerintézkedéseket alkalmazna.

Az EP-képviselők bevezetnének egy hatálybalépési záradékot is, hogy az új vámok csak akkor léphessenek hatályba, ha az Egyesület Államok betartja vállalásait. Az Európai Bizottság feladata lenne az új szabályok hatásának figyelemmel kísérése, és ideiglenesen felfüggeszthetné az új vámokat, amennyiben az amerikai import olyan szintet érne el, amely súlyos kárt okozhat az uniós iparnak, például egy adott termékcsoport importjának 10 százalékos növekedése esetén.

Az EP álláspontja elfogadásával készen áll arra, hogy az elfogadott módosítások alapján megkezdje a tárgyalásokat az EU-tagállamok kormányaival a jogszabály végleges formájáról – tájékoztattak.