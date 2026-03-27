Az Európai Unió és az USA gazdasági kapcsolatai. Vámok, kereskedelmi háború.
Az EP feltételekhez kötné az amerikai termékekre kivetett uniós vámok csökkentését

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadta álláspontját az EU-USA kereskedelmi megállapodás vámjogi vonatkozásainak végrehajtásáról szóló javaslatokról, amely szerint egyebek mellett feltételekhez kötné az amerikai termékekre kivetett uniós vámok csökkentését – tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök 2025. július 27-én a skóciai Turnberryben jutott megállapodásra a vám- és kereskedelmi kérdésekben, amely a tervek szerint eltörli az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámok nagy részét, és piaci hozzáférést biztosít számos amerikai tengeri eredetű élelmiszer és mezőgazdasági termék számára.

Az Egyesült Államokból származó egyes áruk behozatalára vonatkozó vámok kiigazításáról szóló jogszabállyal kapcsolatos álláspontjukban az EP-képviselők megerősítették azt a javasolt felfüggesztési záradékot, mely számos feltétel mellett lehetővé tenné az egyesült Államokkal szembeni vámkedvezmények felfüggesztését. Az összes vagy egyes kereskedelmi termékek behozatalának felfüggesztésére vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság tehetne, ha az Egyesült Államok a megállapodás szerinti 15 százalékos felső határt meghaladó további vámokat vagy bármilyen új vámot vetne ki az EU-ból származó árukra.

A felfüggesztési záradék akkor is aktiválható lenne, ha Washington a megállapodás céljaival ellentétes módon diszkriminálná az uniós gazdasági szereplőket, veszélyeztetné a tagállamok területi integritását, kül- és védelmi politikáját, vagy gazdasági kényszerintézkedéseket alkalmazna.

Az EP-képviselők bevezetnének egy hatálybalépési záradékot is, hogy az új vámok csak akkor léphessenek hatályba, ha az Egyesület Államok betartja vállalásait. Az Európai Bizottság feladata lenne az új szabályok hatásának figyelemmel kísérése, és ideiglenesen felfüggeszthetné az új vámokat, amennyiben az amerikai import olyan szintet érne el, amely súlyos kárt okozhat az uniós iparnak, például egy adott termékcsoport importjának 10 százalékos növekedése esetén.

Az EP álláspontja elfogadásával készen áll arra, hogy az elfogadott módosítások alapján megkezdje a tárgyalásokat az EU-tagállamok kormányaival a jogszabály végleges formájáról – tájékoztattak.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

