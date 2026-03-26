ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
339.41
bux:
121584.25
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Interlaken,Switzerland-Oct.1st: Sora, ChatGPT and Gemini AI app on screen
Nyitókép: Robert Way/Getty Images

Váratlan: elkaszálta üdvöskéjét az egyik legnagyobb AI-cég

Infostart

Így a Disney-vel nemrégiben kötött, milliárd dolláros partnerséget is elbukja a mesterségesintelligencia-cég.

Az OpenAI bejelentette, hogy megszünteti a tavaly piacra dobott AI-alapú videókészítő alkalmazását – írja a Variety híradása nyomán a 24.hu.

Közleményében a cég azt írta: „Búcsút intünk a Sorának. Mindenkinek, aki a Sorával alkotott, megosztotta és közösséget épített köré: köszönjük. Tudjuk, hogy ez a hír kiábrándító számotokra, de hamarosan megosztjuk, hogyan tarthatjátok meg a munkáitokat.”

Bár megjelenésekor igen népszerű volt az alkalmazás, a döntés mégsem meglepő, ugyanis

az iránta tanúsított érdeklődés rohamosan csökkent, ráadásul a Sorával generált megtévesztő videók ellepték az internetet.

A bejelentésre mindössze három hónappal azután került sor, hogy az OpenAI úttörő megállapodást kötött Disney-vel. A hároméves licencszerződés keretében a Sora több mint 200 Disney-, Marvel-, Pixar- és Star Wars-karakterhez kapott volna hozzáférést, az így készített videók válogatása pedig a Disney+ streaming-szolgáltatóra is felkerült volna.

A Disney ezek után bejelentette: felfüggeszti az OpenAI-jal kötött partnerségét, amely magában foglalta azt a tervet, hogy a médiakonglomerátum 1 milliárd dolláros részesedést szerezzen a Sam Altman által vezetett mesterségesintelligencia-cégben.

A médiavállalat egyik képviselője a sajtónak elmondta: tisztában vannak vele, hogy az MI területén gyorsan változnak a dolgok, így tiszteletben tartják az OpenAI döntését, hogy kilép a videógenerálási üzletágból.

Kezdőlap    Életmód    Váratlan: elkaszálta üdvöskéjét az egyik legnagyobb AI-cég

videó

disney

mesterséges intelligencia

befektetés

alkalmazás

openai

sora

generatív ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadások. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 05:00
Hamisítatlan tavaszi idő jön, kérdés, hogy ez kellemes-e – időjárás
2026. március 27. 04:15
Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók
×
×