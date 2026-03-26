Váratlan: elkaszálta üdvöskéjét az egyik legnagyobb AI-cég

Az OpenAI bejelentette, hogy megszünteti a tavaly piacra dobott AI-alapú videókészítő alkalmazását – írja a Variety híradása nyomán a 24.hu.

Közleményében a cég azt írta: „Búcsút intünk a Sorának. Mindenkinek, aki a Sorával alkotott, megosztotta és közösséget épített köré: köszönjük. Tudjuk, hogy ez a hír kiábrándító számotokra, de hamarosan megosztjuk, hogyan tarthatjátok meg a munkáitokat.”

Bár megjelenésekor igen népszerű volt az alkalmazás, a döntés mégsem meglepő, ugyanis

az iránta tanúsított érdeklődés rohamosan csökkent, ráadásul a Sorával generált megtévesztő videók ellepték az internetet.

A bejelentésre mindössze három hónappal azután került sor, hogy az OpenAI úttörő megállapodást kötött Disney-vel. A hároméves licencszerződés keretében a Sora több mint 200 Disney-, Marvel-, Pixar- és Star Wars-karakterhez kapott volna hozzáférést, az így készített videók válogatása pedig a Disney+ streaming-szolgáltatóra is felkerült volna.

A Disney ezek után bejelentette: felfüggeszti az OpenAI-jal kötött partnerségét, amely magában foglalta azt a tervet, hogy a médiakonglomerátum 1 milliárd dolláros részesedést szerezzen a Sam Altman által vezetett mesterségesintelligencia-cégben.

A médiavállalat egyik képviselője a sajtónak elmondta: tisztában vannak vele, hogy az MI területén gyorsan változnak a dolgok, így tiszteletben tartják az OpenAI döntését, hogy kilép a videógenerálási üzletágból.