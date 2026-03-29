Az oroszok új internethálózatot építenek

Az orosz hadsereg az utóbbi hónapokban komoly gondba került, a Starlink műholdas netszolgáltatás szüneteltetése miatt. Ezt csak tetéze Moszkva kampánya, hogy a katonák körében lesújt az amúgy orosz fejlesztésű Telegram üzenetküldőre, amely sok harcos számára létfontosságú a gyenge katonai kommunikációs eszközök miatt.

Most a Bureau 1440 nevű cég közölte, hogy Föld körüli pályára bocsájtottak 16 alacsony röppályás műholdat, Elon Musk milliárdos Starlinkjének mintájára. A hordozórakétát ugyanakkor nem egy polgári ügynökség, hanem az orosz védelmi minisztérium lőtte fel az északi, arhangelszki régióban található pleszecki katonai űrközpontból. Eredetileg ez volt a világ első interkontinentális ballisztikusrakéta-támaszpontja, de a hidegháború vége óta polgári műholdakat is felbocsájtanak innen.

A Rasszvet – avagy Hajnal – nevű hálózatnak még van hová fejlődnie, mivel a Starlink már 10 ezer műholdból áll. Ha sikerül kiterjeszteni a rendszert, akkor az Oroszország számára szolgáltat majd szélessávú internetet, kiváltja az amerikai hálózatot.

Közben kommentátorok emlékeztetnek rá, hogy nemcsak az Egyesült Államok és a Szovjetunió folytatott űrversenyt, hanem az utódállam Oroszország is rivalizál, immár Elon Muskkal. A milliárdosról írt egyik életrajz megemlíti, hogy a 2000-es évek elején az oroszok komolytalannak nevezték Muskot, ami arra késztette, hogy megpróbáljon alávágni a hordozórakéta-fellövések árait diktáló oroszoknak.

Az orosz média igyekezett azt hangsúlyozni, hogy a Rasszvet fejlettebb lesz, mint a Starlink, mert úgynevezett

lézeres adatátvitelt valósít meg a hálózat műholdjai között. Ez „gyorsabb adatátvitelt és biztonságosabb kommunikációt tesz lehetővé”.

A gazeta.ru tudósítása szerint a rendszer használatához egy speciális, körülbelül 15 kilós és 60 centiméteres vevőegységre lesz szükség, amely a hagyományos wi-fi hálózathoz kapcsolódik.

A jelenlegi tervek szerint az oroszországi előfizetők maximum 45 megabites másodpercenkénti sebességet is elérhetnek – ez körülbelül a hatoda az átlagos magyarországi vezetékes letöltési sebességnek, viszont a kiterjedt ország olyan térségeibe is elviheti az internetet, ahol eddig nem volt gazdaságos a földi hálózat létrehozása.

Russia launches its “Starlink alternative” — Rassvet



The first 16 satellites are now in orbit — officials promise speeds up to 1 Gbps and coverage in remote regions.



By 2030, the plan is to deploy up to 886 satellites, with a full commercial rollout expected in 2027.



So… pic.twitter.com/l7dAnpYrao — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2026

Közben márciusban több orosz nagyváros központjában szinte minden nap elérhetetlen volt az internet – illetve csak néhány, úgynevezett fehér listázott, a hatóságok által jóváhagyott oldal működött. Az orosz népi humor erre különböző mémekkel válaszolt,

például az emberek hatalmas, széthajtható papírtérképekkel kezdtek járkálni az utcákon, felidézve a műholdas navigátorok előtti időszakot.

Míg a Kreml az ukrán támadódrónok elleni fellépéssel magyarázta az internetszüneteket, nyugati megfigyelők szerint inkább az orosz társadalom további kontrollját próbálta el. Az oroszok számára több, nyugati közösségi oldal immár tiltott, de sokan a földrajzi helyzetüket elrejtő VPN-nel használják azokat.

A most említett Rasszvet 2027-re már 250 műholdból állhat és akkor tervezik elindítani a szolgáltatást. A rendszer esetében azonnal felmerült, hogy katonai célokra is használhatják – mivel az ukrajnai konfliktus bebizonyította, hogy a harctéri internet-elérés immár alapkövetelménnyé vált a háborúkban.