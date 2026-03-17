A napelemeseket érintő változások jöhetnek – ezek a tudnivalók

A kormány két, az elektromosenergia-piac működését érintő rendelet módosítását bocsátotta társadalmi egyeztetésre – számolt be a Portfolio. Ezek főként a megújuló, elsősorban napelemes energiatermelés támogatási rendszerének finanszírozását, az energiatárolók elszámolását, valamint a hálózati csatlakozási szabályokat érintik.

Az egyik tervezet a villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosítaná a háztartási méretű kiserőművek esetében, amik tipikusan napelemes rendszerek. A kormány tüzetes szabályokat alkotna azzal kapcsolatban, hogy mely villamosenergia-mennyiségek ne számítsanak bele a megújuló energiatermelés kötelező átvételéhez és a prémium típusú támogatások finanszírozásához kapcsolódó fizetési kötelezettség alapjába.

Emellett az energiatárolók elszámolásának részleteit is pontosítanák, miszerint bizonyos esetekben nem kellene teljes egészében figyelembe venni a támogatási rendszer finanszírozásánál azt a villamosenergia-mennyiséget, amelyet energiatárolók működtetéséhez vételeznek – emeli ki a gazdasági oldal, egy példát is ismertetve részletesen.

A tervezet a háztartási méretű kiserőművek (jellemzően napelemes rendszerek) hálózati csatlakozásának szabályait is módosítaná, ami a gyakorlatban annyi tesz, hogy a hálózati kapacitás lefoglalása egyszerűbbé válhat azok számára, akik a jövőben saját energiatermelést is terveznek.

Egy másik fontos módosítás a hálózati csatlakozási beruházások szervezését érintené, ha több projekt – például erőművi fejlesztés – ugyanazon közös kapcsolóállomáson keresztül csatlakozna az átviteli hálózathoz: az igénybejelentők dönthetnének úgy, hogy a szükséges infrastruktúrát egyikük valósítja meg saját beruházásban, majd később térítésmentesen kellene átadni a hálózati engedélyesnek – olvaszató.

Az Energiaügyi Minisztérium előterjesztése szerint a részletes feltételeket a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül kellene rögzíteni.

A másik rendelettervezet a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszerének finanszírozását szabályozó rendeletet módosítaná – olvasható a többi között a Portfolión.