2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
A napelemeseket érintő változások jöhetnek – ezek a tudnivalók

Az Energiaügyi Minisztérium új szabályozást készít elő a megújuló (főként napelemes) rendszerekre, amely átalakítja a támogatások számítását és finanszírozását, valamint a hálózathasználat elszámolását. Emellett egyszerűsítené a kis termelők csatlakozását, és egységesebb feltételekhez kötné a hálózati mentességeket és közös beruházásokat többek között.

A kormány két, az elektromosenergia-piac működését érintő rendelet módosítását bocsátotta társadalmi egyeztetésre – számolt be a Portfolio. Ezek főként a megújuló, elsősorban napelemes energiatermelés támogatási rendszerének finanszírozását, az energiatárolók elszámolását, valamint a hálózati csatlakozási szabályokat érintik.

Az egyik tervezet a villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosítaná a háztartási méretű kiserőművek esetében, amik tipikusan napelemes rendszerek. A kormány tüzetes szabályokat alkotna azzal kapcsolatban, hogy mely villamosenergia-mennyiségek ne számítsanak bele a megújuló energiatermelés kötelező átvételéhez és a prémium típusú támogatások finanszírozásához kapcsolódó fizetési kötelezettség alapjába.

Emellett az energiatárolók elszámolásának részleteit is pontosítanák, miszerint bizonyos esetekben nem kellene teljes egészében figyelembe venni a támogatási rendszer finanszírozásánál azt a villamosenergia-mennyiséget, amelyet energiatárolók működtetéséhez vételeznek – emeli ki a gazdasági oldal, egy példát is ismertetve részletesen.

A tervezet a háztartási méretű kiserőművek (jellemzően napelemes rendszerek) hálózati csatlakozásának szabályait is módosítaná, ami a gyakorlatban annyi tesz, hogy a hálózati kapacitás lefoglalása egyszerűbbé válhat azok számára, akik a jövőben saját energiatermelést is terveznek.

Egy másik fontos módosítás a hálózati csatlakozási beruházások szervezését érintené, ha több projekt – például erőművi fejlesztés – ugyanazon közös kapcsolóállomáson keresztül csatlakozna az átviteli hálózathoz: az igénybejelentők dönthetnének úgy, hogy a szükséges infrastruktúrát egyikük valósítja meg saját beruházásban, majd később térítésmentesen kellene átadni a hálózati engedélyesnek – olvaszató.

Az Energiaügyi Minisztérium előterjesztése szerint a részletes feltételeket a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül kellene rögzíteni.

A másik rendelettervezet a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszerének finanszírozását szabályozó rendeletet módosítaná – olvasható a többi között a Portfolión.

napelem

szabályozás

energiapiac

energiatárolás

villamosenergia

Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Erős év Győrben, megugrott az elektromos gyártás az Audi Hungariánál

Stabil teljesítményt nyújtott az Audi Hungaria 2025-ben, miközben növelte elektromos gyártását, javította hatékonyságát és előkészítette az új elektromos hajtásgeneráció bevezetését, derül ki a vállalat beszámolójából.

Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak

A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

2026. március 17. 12:16
